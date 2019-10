Paco dice que libertad de expresión ronda irrespeto

La libertad de expresión en Bolivia raya en la irresponsabilidad y en el irrespeto, según declaraciones de la ministra de Comunicación, Marianela Paco, que en la pasada jornada participó de una entrevista en "No Mentirás" de PAT.



"La libertad de expresión en el país ha trastocado excesos y está rayando ya en la irresponsabilidad y el irrespeto a las personas. Aún falta difundir el alcance que tiene la libertad de expresión en torno a ser inherente al ser humano (...) Hay una distorsión de la información en algunos medios y eso va en contra del derecho que tiene el ciudadano de informarse", dijo, de acuerdo a una recapitulación de ABI.



En la víspera el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo a EL DEBER que "no es un buen momento, hay restricción en la libertad de prensa", atribuyendo las limitantes al Gobierno nacional, cuyos medios "paraestatales no dan a la gente el mismo acceso a la información en igualdad de condiciones".



El propio presidente Evo Morales se pronunció en su cuenta en Twitter, una jornada después del Día Mundial de la Libertad de Prensa. "En Bolivia hay libertad de expresión para que algunos medios de comunicación puedan mentir, tergiversar, ofender y discriminar", afirmó.



La titular de Comunicación agregó que "si asociamos la libertad de expresión exclusiva para quienes trabajan en los medios de comunicación o hacen ejercicio del trabajo periodístico, la responsabilidad es la que menos se cuida, el respeto también. El respeto a las personas en el manejo de la información veraz, queda reducido".



De acuerdo con la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), entre enero a abril de este año, existieron al menos 30 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, aspectos que afectan la labor informativa en el país.



En Bolivia hay libertad de expresión para que algunos medios de comunicación puedan mentir, tergiversar, ofender y discriminar.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 4 de mayo de 2016 n