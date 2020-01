Dictan arraigo para José Canudas por 'caso dron'

Luego de una audiencia de dos horas y media, la jueza Albania Caballero otorgó medidas sustitutivas al ex secretario de Defensa Ciudadana del gobierno municipal, José Canudas, por el caso dron.



Canudas debe pagar una fianza de 50.000 bolivianos, no podrá salir del país, pues tiene arraigo, debe presentarse cada 10 días a firmar el libro del Ministerio Publico y no acercarse al dron y centro de monitoreo, que se encuentran precitandos.



El fiscal del caso dron, Iván Ortiz, dijo que apelará la decisión de la jueza. Consultado por los medios de comunicación sobre el avance de estas investigaciones, Ortiz no quiso dar detalles y tampoco quiso referirse a la lista de los próximos convocados a declarar.



Por su parte, Canudas admitió su conformidad por la decisión judicial, agregando que es inocente y tiene "las manos limpias y rosadas".



Canudas ha sido involucrado en el proceso de la supuesta compra irregular de un centro de monitoreo móvil de vigilancia para la Policía de Santa Cruz, que costó 3,7 millones de bolivianos. La Policía se negó a recibir este equipo por considerar que no se ajusta al pedido que ellos hicieron a la comuna cruceña.