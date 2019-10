Aún no hay informe sobre muerte de peces en Alalay

Cinco días después de la mortandad de peces en la laguna Alalay de Cochabamba, la Dirección de Medio Ambiente de ese municipio aún no tiene un informe oficial acerca de las causas. El informe preliminar indica que las muertes ocurrieron por contaminación de las aguas, que también afectó este martes a los patos.



"Recién esta mañana los hemos encontrado (patos) y están haciendo todavía análisis. Hay biólogos en la laguna Alalay con maquinaria y equipos. Todavía no tenemos un informe cabal, vamos a mandar al laboratorio para los exámenes pertinentes", explicó vía teléfono Elvis Gutiérrez Cabrera, director de Medio Ambiente, a EL DEBER.



El funcionario municipal explicó que las muestras "se llevaron hasta (laboratorios) de la Universidad Mayor de San Simón" y se espera un reporte.



Las especies afectadas por la contaminación en el lago son peces y patos, según el informe preliminar, y la falta de especialistas en la temática retrasan aún más los estudios. "No tenemos ornitólogos en la Alcaldía y estamos buscando quién nos pueda ayudar", manifestó.