11 lugares terroríficos para no perderse

Muchos lugares del mundo están envueltos entre leyendas y misterios. Algunos de ellos incluyen historias de fantasmas, muertos o casos extraños que el ser humano no ha podido explicar.



Si te gustan las películas de terror y no sabes lo que es el miedo, estos espeluznantes lugares te van a encantar. Los que se asustan fácilmente... ¡mantenerse lejos!



Mira está lista de los 11 lugares que más miedo te pueden dar:



1. Islas de las Serpientes, Brasil

?Definitivamente no te gustaría estar en este lugar, ya que existe una serpiente por metro cuadrado en esta isla. Los últimos habitantes de esta isla, un farero y su familia, murieron asesinados por las serpientes. Actualmente, la isla permanece deshabitada.

2. Ciudad abandonada de Pripyat, Ucrania



Esta ciudad nos da una idea de como luciría el mundo postapocalíptico. La ciudad tuvo que ser abandonada debido a los accidentes de Chernobyl. Ha sido devorada por la naturaleza y sigue teniendo un índice de radioactividad no aconsejable para humanos.

3. Catacumbas de Capuccin en Palermo, Italia



En este lugar existen 8.000 cuerpos momificados colgados en las paredes. El solo hecho de caminar por los pasillos de estas catacumbas te da la impresión de que los muertos te están observando.

4. El bosque de los suicidios en Japón



Este lugar situado en los pies del Monte Fuji ha sido testigo de más de 500 suicidios en los últimos 50 años. Por alguna razón, es un lugar predilecto para quitarse la vida.



5. Viejo Cementerio Judío en Praga



Se creó en 1439 y fue el único lugar durante 300 años donde se tenía permitido enterrar a los judíos en Praga y, debido al espacio, los cuerpos tenían que ser enterrados uno sobre otro. El cementerio alberga más de 100.000 cadáveres.

6. Isla de las muñecas, México



El encargado de cuidar esta isla encontró a una niña ahogada en las aguas de este lugar. Después de un tiempo, encontró una muñeca flotando en el agua y la colgó en un árbol para demostrar su respeto hacia los espíritus. De a poco, pobló casi toda la isla con muñecas en los árboles.

7. Ciudad de los muertos, Rusia

Lo que a lo lejos parece ser un bonito pueblo de unas 100 casas, de cerca se trata de 100 criptas llenas de huesos de los exhabitantes del lugar.

8. Ataúdes colgantes en Filipinas



La tribu Igorot ha puesto los restos de sus seres queridos en ataúdes que cuelgan por un acantilado. Creen que de esta forma los cadáveres estarán más seguros y cerca de los muertos ancestrales.

9. Metro Abandonado en Cincinnati (EEUU)



La construcción de este metro fue abandonada en los años 20, debido a que le estaba costando demasiado dinero a la ciudad. Hoy en día es un lugar desierto, donde sólo se puede ingresar 2 veces al año en visitas guiadas.

10. Colina de Cruces en Lituania



El Papa lo declaró como un lugar de esperanza y paz, pero el origen de este misterioso lugar podría ser pagano, ya que existe desde el siglo XIV.,

11. Capilla de los huesos en Portugal



Se trata de una capilla que alberga los huesos de 5.000 monjes, y por si fuera poco, 2 cuerpos cuelgan del techo, de los cuales uno de ellos es el de un niño.,