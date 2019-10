Declaran constitucional la Ley sobre las ONG's

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictaminó declarar como constitucionales los artículos 7 y 19 de la Ley 351 de "Otorgación de Personalidades Jurídicas", que facultan al Gobierno nacional el cierre de alguna Organización No Gubernamental (ONG) de cooperación.



"La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (…) resuelve Declarar: la CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 7.II de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, en la frase ‘…organizaciones no gubernamentales y fundaciones…’ y su numeral 1 en la expresión: ‘La contribución al desarrollo económico y social’; y, el art. 19 inc. g) en su integridad del DS 1597 de 5 de junio de 2013", detalla el veredicto.



En agosto de 2015, el entonces Defensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de “inconstitucional” la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales.



A inicios de ese mes, el presidente Evo Morales advirtió con expulsar de Bolivia a ONG´s y Fundaciones que perjudiquen la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas, debido a la oposición que respaldan en pueblos indígenas.



La norma y su decreto reglamentario, aprobados en marzo de 2013, en los dos artículo declarados constitucionales, hacen referencia a los estatutos de conformación de esas instancias y la revocatoria de las personerías jurídicas.



El ministro de Autonomía, César Siles, dijo que se evaluará si amerita la expulsión del país por "hacer política". En su momento, el vicepresidente, Álvaro García Linera, identificó a Milenio, Fundación Tierra, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).