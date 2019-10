Gobierno dice que Bolivia no es un 'narco Estado'

El viceministro de Coordinación con los Movimiento Sociales y exministro de Gobierno, Alfredo Rada, salió a desmentir los supuestos nexos entre algunas autoridades y el narcotráfico que denunció ayer el exsenador opositor asilado en Brasil, Roger Pinto.



"Lo que pretenden es dañar nuestros logros en materia de interdicción y mostrarnos como un narco Estado. Es una campaña de desprestigio que la encabezan una red televisiva que está en Miami y una revista del Brasil", aseveró la autoridad en contacto con la radio estatal Patria Nueva.



Un reportaje de la cadena estadounidense Univisión, sobre la presencia de Joaquín "El Chapo" Guzmán en Bolivia, habla de un "estado fallido" y otra publicación realizada por la revista brasileña "Veja" denotó la existencia de un "narco Estado" en el país.



Rada aseguró que, pese a esos intentos de dañar la imagen del país, no se pueden ocultar los esfuerzos y resultados que alcanza la administración del presidente Evo Morales en la lucha contra el tráfico de estupefacientes.



"Creo que lo que hace el prófugo Roger Pinto, al tratar de involucrar a autoridades, pese a que el Gobierno inició la investigación, es un intento de revertir aquello que nosotros hemos denunciado. Creo que simplemente usa palabras para crear sombras sobre la actividad del poder Ejecutivo", argumentó el viceministro.



El viernes, el exsenador opositor ahora refugiado en Brasil, Róger Pinto, afirmó que el presidente Evo Morales le puso precio a su cabeza por las denuncias sobre vínculos con el narcotráfico del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Involucró a Juan Ramón Quintana, a los exministros Sacha Llorenti y Carlos Romero, y a los exsenadores Isaac Ávalos y Fidel Surco, los cuales, según su denuncia, encubrían las actividades del narcotráfico en el país.



Sobre los "narcovínculos" de Nina



El viceministro Rada afirmó que en 2009, cuando el general Óscar Nina fue designado director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), no se tenía indicios sobre su relación con ilícitos, tampoco cuando asumió como Comandante del verde olivo.



"Su actividad policial no detallaba ninguna sospecha y en 2010 cuando fue posesionado como máxima autoridad de la Policía Bolivia, menos había algún informe negativo contra el señor Nina. Las actividades delictivas del señor Nina se habrían producido en años posteriores". explicó.



