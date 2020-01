La Policía ve ‘colisión’ de leyes para cobrar las fotomultas de tráfico

La fotomulta está generando fricciones entre la Alcaldía cruceña y la Unidad de Tránsito. El director de dicha unidad policial, Constantino Sejas, aseguró que la ley municipal 414, que crea la fotomulta para ocho tipo de infracciones viales, ‘colisiona’ o se interpone a la Ley 28710, del Código de Tránsito y su reglamento, la que establece montos económicos más bajos que los de la comuna, los cuales fluctúan entre Bs 361 y 451.

Sobre el tema, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, dijo que convocará lo más pronto posible a la Policía para sostener una reunión de coordinación.

El comandante departamental de la Policía, Rubén Suárez, mandó conformar una comisión, con la misión de analizar la norma municipal. Dicha comisión hizo conocer las observaciones consistentes en la repetición de multas, pero con un monto mayor. Estas observaciones fueron informadas a la Alcaldía, que aún no ha dado respuesta. “Hemos visto que la Ley municipal 414 establece infracciones que ya están contenidas en el Código de Tránsito y su reglamento, por lo que hay una colisión de normas la que creará una disyuntiva entre los infractores, los que verán vulnerados sus derechos constitucionales porque nadie puede ser sancionado dos veces por una misma falta”, expresó el jefe policial.

De las ocho sanciones, siete están en el Código de Tránsito.

A su vez Sosa dijo que gestionará diálogos con los sectores que se oponen a este tipo de controles, también con las autoridades policiales, pues la finalidad es velar por la seguridad de los dos millones de habitantes de esta ciudad.

Róger Gonzales, dirigente de la Federación de Transportistas 16 de Noviembre, está en desacuerdo con la fotomulta, pero aceptó reunirse este viernes, a las 15:30, con el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, para hablar del tema. “Vamos impugnar ante la justicia esta ley que atenta contra la economía de los transportistas, pues el 80% de nuestros vehículos son manejados por choferes que cometerán las faltas que luego serán cargadas al dueño del vehículo”, señaló Gonzales.

Multas cuestionadas

Por increíble que parezca, de las ocho infracciones que pretende cobrar multas la Alcaldía, una, la de obligar al conductor a usar el cinturón de seguridad, no está contemplada en el Código de Tránsito. “Estamos elaborando un proyecto para que sea incluida la falta del uso de cinturón de seguridad”, acotó Sejas.



La Alcaldía dividió en dos tipos las infracciones, las de primer grado, con Bs 451 de multa, por conducir en contrarruta señalada, violación al límite de velocidad, giro a la izquierda, no obedecer la señal de luz roja del semáforo y conducir hablando por celular. Serán multas de segundo grado, con Bs 361, invasión del paso peatonal, no usar cinturón de seguridad y parquear en área prohibida.

Las sanciones económicas fueron actualizadas en el Código de Tránsito, pues originalmente estaban cotizadas en pesos bolivianos, moneda desaparecida en 1985. Mediante la resolución administrativa 63/2006, las multas se convirtieron a bolivianos. La multa más cara es por circular con exceso de velocidad, Bs 80; y la más baja es de Bs 20.

Crítica

Por último, Sosa pidió a los que se oponen a la fotomulta que no cometan infracciones, haciéndoles recuerdo que cuando van a otros países son los más respetuosos de las normas. Ayer el alcalde Percy Fernández defendió la fotomulta y aclaró que la norma no tiene fines de recaudación, sino de educación