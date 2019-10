Saúl Montaño habla sobre su libro Desvelo en Perú

Las obras de autores extranjeros que uno puede encontrar en la Feria Internacional del Libro de Lima no son parte únicamente del catálogo de grandes conglomerados editoriales, sino también de pequeñas empresas independientes.



Este es el caso de La Perra Gráfica (LPG), editorial boliviana a cargo de Antonio Vera. Si bien lo primero que llama la atención de las obras de este sello es la portada, lo cierto es que en su interior hay literatura de muy interesante factura.



Y para certificarlo está Desvelo, segundo libro del escritor boliviano Saúl Montaño (Camiri 1985). Se trata de un conjunto de siete relatos cortos y bien armados. En ellos se mezcla el alcohol, la velocidad y la noche, como complemento de personajes complejos. ¿El espacio? Un lugar que el autor conoce muy bien, la bella Santa Cruz.



Desvelo, que será presentado este martes 19 de julio en el auditorio José María Arguedas de la Feria Internacional del Libro de Lima, presenta una tapa impresa a mano en serigrafía. La ilustración estuvo a cargo de la peruana Rocío Urtecho (Jugo Gástrico).



-Cuéntanos sobre Desvelo, tu libro de relatos publicado con La Perra Gráfica.



Es mi segundo libro. Con el anterior participé en un concurso organizado por la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz y gané. Ahora publico con la editorial La Perra Gráfica que tiene una particularidad de calzar muy bien el tema del texto con la presentación en físico del libro.



-Además, con una portada diseñada por una peruana…



Sí, ilustrada por Jugo Gástrico (Rocío Urtecho) que, de hecho, leyó muy bien el libro porque todos estos (que aparecen en la portada) son personajes que aparecen en mis cuentos. El libro incluye siete relatos que transcurren en Santa Cruz de la Sierra, una de las dos ciudades más grandes de Bolivia, ubicada en la zona tropical. Y ocurre en bares y más lugares de la noche.



-¿Hay una temática común en los relatos de Desvelo?



Los relatos están adscritos a una corriente del cuento norteamericano, una especie de hiperrealismo, o realismo crudo y muy descarnado. Puede que trate algo mal a mis personajes…



-¿Cuáles son las referencias literarias que has tenido para escribir estos relatos?



Para escribir este libro yo leí mucho “Hijo de Jesús” de Denis Johnson, lo tenía a un lado y verificaba si funcionaban o no algunas cosas. Se trata de un libro mítico, con relatos pero que funciona como una novela sin serlo. De dicho texto me gustaba la intensidad de la prosa y yo quería conseguir eso. También me gustó la marginalidad y ciertos personajes de “Knockemstiff”, de Donald Ray Pollock. (El autor) no tenía reparos en mostrar lo sórdido.



-¿Qué opinión te genera como autor boliviano que tu libro sea ilustrado por una peruana y que se venda aquí en la FIL Lima 2016?



Me parece genial. El cerebro de todo esto es Antonio Vera (editor de La Perra Gráfica). Él es peruano pero vive hace muchos años en La Paz. Hizo posible este proyecto y es el causante de que todos nosotros estemos aquí (en la FIL Lima).



-Finalmente, ¿cuál es tu siguiente proyecto literario?



Estoy trabajando un proyecto autobiográfico. Es como un autorretrato. Algunos reclaman que el tema de la individualidad está agotado, pero yo estoy apretando aún más la tuerca. ¿Quieren individualidad? Ahí tienen individualidad al máximo.