Increpan a Sosa al salir de un evento literario

Un grupo de ciudadanos increpó el lunes por la noche a la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, en un evento literario de la Feria del Libro, en protesta por la decisión edil de trasladar el Zoológico Municipal hasta los predios del Jardín Botánico.



Los activistas gritaron "No al traslado! No al traslado! No al traslado!" en el salón Gabriel René Moreno, donde Sosa distinguió a dos escritores. La secretaria de Planificación de la Alcaldía, Sandra Velarde, trató de calmar los ánimos de los manifestantes y se acercó a ellos para conversar.



Concejo aprueba traslado

El Concejo Municipal aprobó el 21 de mayo la ley que declara prioridad el traslado del Zoológico al Jardín Botánico, con lo que la Alcaldía municipal se evita pagar una indemnización ordenada por la justicia, por una parte de los terrenos que actualmente ocupa el parque de animales.



En la sesión que promulgó la declaratoria, el tema fue debatido en medio de los cuestionamientos del concejal opositor Saúl Ávalos, que insistía en que el traslado no obedecía a una planificación, sino a un proceso que la Alcaldía perdió ante la justicia y que fija un plazo de 15 días para pagar una indemnización por una hectárea de terreno.