Impuestos no tocará a las carnicerías de barrios

Erik Ariñez, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), ha declarado este lunes que los controles y operativos no se realizarán contra de las carnicerías ni a los friales en donde venden al detalle. A fin de evitar malinterpretaciones, la autoridad explicó que ha clausurado frigoríficos que no contaban con su Número de Identificación Tributaria (NIT).



“Impuestos no está dirigiendo estos operativos a las carnicerías de los barrios ni a los mercados, ni a cualquier lugar donde vendan carne al detalle porque están cobijados por el régimen tributario simplificado”, afirmó el titular de Impuestos Nacionales.



El titular de Impuestos Nacionales añadió que esta tarde desde las 16:00 se va a reunir con los vendedores de carne al detalle en donde se dejará establecido que no habrá operativos contra ellos, sino contra los distribuidores mayoristas.



Jugosas rentas sin tributar

La semana pasada, el SIN clausuró seis frigoríficos de carne por no contar con su NIT, en los lugares se vendía carne de res al por mayor. Ariñez dijo que identificaron uno que comercializaban entre 15 y 30 cabezas de ganado por día, cotizando cada una en 6.000 bolivianos.



“Si los calculamos son 180.000 bolivianos que se venden por día. Esas cantidades se venden en estos frigoríficos en la ciudad de El Alto sin pagar impuestos”, acotó.