Defensor critica la forma de elegir a su sucesor

"El actual presidente (Evo Morales) creyó que yo me iba a pasar de vereda y me iba a hacer parte del poder", aseveró Rolando Villena, a casi un mes de concluir su mandato. En mayo habrá un nuevo Defensor del Pueblo y se acepta que los postulantes tengan militancia política.



La autoridad lamentó las actuales condiciones en las que se elegirá a su sucesor en el Legislativo y advirtió que eso pone, de alguna manera, en riesgo la institucionalidad y los avances que dio esa instancia desde su creación en 1998.



"Él (Evo) creyó me iba a hacer parte del poder, violando los derechos humanos o con mi ofrenda de silencio, no decir nada. Yo me debo a Dios, me debo a mi pueblo y ahí se juega eso, nunca he traicionado los postulados del pueblo", agregó la autoridad.



Sobre el llamado a aspirantes aseveró que "es preocupante porque eso no está tomando en cuenta la meritocracia, no en términos de lago inalcanzable sino en el campo de la formación, que ha permitido que tengan un grado de formación. no que sean doctores o que tengan postgrados, nada de eso, solo formación".



Sentenció que "la militancia política siempre ha de responder a un jefe. El conflicto de intereses que al momento de defender los derechos humanos se van a dar y la lealtad, es al pueblo que le puso en ese cargo o a ante un jefe político de la tienda que fuera, eso desnaturaliza la doctrina de los derechos humanos".



Hoy el vicepresidente Álvaro García Linera admitió que "están habilitados militantes de base" y agregó que "una licenciatura, maestría o doctorado mejora los méritos para ser elegidos". El proceso concluye antes del 13 de mayo.