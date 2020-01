Pence y Kaine listos para el primer debate de 'vices'

Los aspirantes a la Vicepresidencia de EE.UU., el senador demócrata por Virginia Tim Kaine, y el gobernador de Indiana, el republicano Mike Pence, medirán fuerzas este martes en el primer y único debate entre ambos, y en medio de la polémica que aún colea tras el choque entre Hillary Clinton y Donald Trump.



Los dos tienen en común algunos rasgos personales: son tranquilos, sosegados, no acuden al insulto, por lo general, son educados siempre y, en especial con el rival y ambos son contrapeso que equilibra a los huracanes Clinton y Trump.



Como encargados de presidir el país en caso de que el presidente de Estados Unidos se ausente por algún motivo, tienen que demostrar sus habilidades para ello, pero ante todo tienen la tarea de defender a quienes protagonizan la candidatura.



"No meter la pata, ese es el objetivo de un debate vicepresidencial", explicó al diario The New York Times Brett O"Donnell, especialista en comunicaciones del Partido Republicano que ha servido de asesor al expresidente George W. Bush, al senador John McCain o al exgobernador Mitt Romney cuando eran candidatos.



"Lo fundamental es defender al que lidera la candidatura y entonces atacar lo más posible a tu oponente, quien lidera la candidatura opuesta", agregó O"Donnell.



Así, para Pence el reto fundamental es defender a Trump de las polémicas en las que ahora está envuelto, además de justificar sus comentarios fuera de tono, mientras él se presenta como un aspirante razonable, conservador y representante de los valores clásicos republicanos.



Kaine, por su parte, tendrá que estar preparado, previsiblemente, ante cualquier acusación sobre el escándalo de los correos electrónicos de Clinton, algo que, sin embargo, no le ha ocupado mucho tiempo durante la campaña electoral, que ha centrado en enfatizar y explicar la agenda política de la ex secretaria de Estado.



Ambos aspirantes a la Vicepresidencia han hecho un parón en su frenética gira por el país para preparar el encuentro, un choque que más allá de tener vencedores o vencidos se dirimirá por su capacidad para ser fieles escuderos.



El encuentro iniciará a las 9:00 hora boliviana, en la Universidad de Longwood, en Farmville, Virginia, uno de los estados decisivos para las elecciones del 8 de noviembre.