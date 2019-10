TSE sanciona a Bolivia TV por alargada transmisión

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) sancionó económicamente al canal estatal Bolivia TV por exceder el límite de 15 minutos en una transmisión de entrega de obras. En la víspera el canal difundió 41 minutos de un acto del presidente Evo Morales en Tarija.



La presidenta de esa instancia, Katia Uriona, señaló que la Sala Plena de esa instancia tomó conocimiento del hecho y aplicará lo establecido en el reglamento de publicidad y propaganda, que rige para el referendo del 21 de febrero. Bolivia TV deberá pagar más de 87.480 bolivianos.



Conoce más: Incumplen límite para la difusión de actos de Evo



"Ayer en Sala Plena hemos verificado que una vez el reglamento ha entrado en vigencia, ha habido una, osea, no se ha cumplido la restricción de la norma a través de transmisión del canal estatal de un evento en Tarija, de entrega de obras, que ha superado hasta 40 minutos", explicó la titular en entrevista con ATB.



Agregó que "estamos implementando lo que dice el reglamento, una sanción que dispone para este medio más del doble de la tarifa que ha registrado (...) Más de 80.000 bolivianos es la multa en este caso que estamos aplicando en cumplimiento del reglamento".



Lee también: Canal 7 transmite acto de Evo por más de 40 minutos



Uriona manifestó que la intención del TSE es "regular condiciones iguales, de pluralidad y de debate que nos permitan tener a la población informada". Dijo que espera que no existan más casos a partir de esta sanción contra la televisora estatal.



En la víspera, el presidente Morales entregó viviendas en Tarija, acto que fue difundido en dos partes por Bolivia TV, sumando 41 minutos de transmisión. En ele evento algunos dirigentes también pidieron apoyo al "Sí" a la reelección.



Puedes ver: Admiten recurso contra el límite a las transmisiones



Richard Aguilera, asesor legal de la gerente de Canal 7, Gísela López, dijo que pedirán un informe sobre la transmisión pero que todas las unidades móviles tienen la instrucción de acatar el reglamento. “Tenemos la cobertura informativa de un acto y luego la entrega propiamente de una obra, entonces tenemos que saber en qué contexto se dio la transmisión”, afirmó a la edición impresa.



"La transmisión en vivo y en directo de actos de entrega de obras del

Gobierno nacional o de los gobiernos autónomos no podrá superar los 15 minutos de duración en cada caso. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación de una multa contra el medio equivalente al doble de la tarifa más alta inscrita por el mismo, por el tiempo excedido", señala el reglamento.