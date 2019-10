Fiscal se retracta de la idea de construir muralla

El fiscal de Orán, provincia de Salta, Argentina, José Luis Bruno, se retractó de su planteamiento de construir una muralla en la frontera con Bolivia, como medida contra el narcotráfico, tras las críticas de las que fue objeto.



"No propuse levantar un muro, es una confusión que me gustaría aclarar. Pido que el tránsito hacia Bolivia sea únicamente por el puente internacional, en ese sentido necesitamos que se haga un murallón de contención para encausar el río", dijo a El Tribuno.



La autoridad dijo, anteriormente, que "no sería un muro como el de EEUU con México, pero a Bolivia no le interesan soluciones porque Bermejo creció y ahora es más grande que Orán. Por algo los narcos eligen esta frontera, porque está desprotegida".



Sus afirmaciones causaron el repudio por parte de legisladores salteños y diplomáticos bolivianos. Además, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) local calificó a la idea como un síntoma de "xenofobia".



El cónsul boliviano en Salta, Ricardo Díaz, deploró la idea y dijo que "veníamos sumando integración, hablando de proyectos en común, logrando victorias a nivel internacional. Esto perjudica la unidad latinoamericana".



"Si se tratara de construir murallas, entonces tendríamos que construir murallas con todos los países para evitar a los productores, comercializadores, productores y entonces ese es un tema muy irrisorio, no es una buena respuesta", sostuvo ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.