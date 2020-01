San Pablo de Guarayos festejó sus 117 años

Asentado en la margen derecha del río del mismo nombre y por el otro la carretera que va al Beni, a 12 kilómetros de la capital Ascensión, ahí se encuentra San Pablo de Guarayos, localidad que hoy, 29 de junio, celebra 117 años de fundación y a la vez su fiesta patronal.

Las actividades festivas de este pueblo, que fue el último fundado por los sacerdotes de la orden franciscana, se iniciaron el miércoles con la tradicional entrada típica estudiantil, luego se realizó el encuentro de los caciques y por la noche, la misa y el sermón del cacique mayor.

En su sermón, la autoridad tradicional instó a los vivientes a tener buen comportamiento, como no embriagarse en la fiesta, no golpear a sus mujeres, evitar las riñas y no abandonar a los hijos.

Hoy, además de las actividades religiosas, a media mañana se instaló la sesión del Concejo Municipal, luego se inauguró la Feria Gastronómica, Cultural y Productiva en la plaza Los Caciques.

Posteriormente el alcalde Suizo de Nilson Carrasco hizo entrega de una infraestructura donde funcionará el Bachillerato Técnico Humanístico.

Localidad pobre

A pesar de contar con todas las condiciones para desarrollarse, San Pablo es el menos desarrollado de los cinco pueblos de la provincia Guarayos. Actualmente cuenta con 3.000 habitantes, tiene servicio de energía eléctrica, pero el de agua potable es deficiente. También cuenta con dos Unidades Educativas y las calles son de tierra.