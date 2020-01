‘Filipo’ recibe homenajes hasta de sus adversarios

‘Filipo’ para los conocidos y ‘Flaco’ para los familiares, ambos motes eran válidos para el veterano dirigente Filemón Escóbar, fallecido el martes y homenajeado por autoridades nacionales, correligionarios y adversarios políticos en su último adiós.



Su cuerpo yacía en una sala de su casa. César Escóbar, su único hijo, dijo que su padre no se habría sentido a gusto en otro lugar. Hasta allí llegaron sus conocidos y destacadas personalidades de Cochabamba.



“Si hubiera sido un espacio en el que se recibiera un reconocimiento sincero, sería bienvenido, pero es formal. Recibimos muy agradecidos este pésame que nos dieron las autoridades, pero sabemos que no va más allá, no queremos polémica y dejaremos que mi papá se quede en este su espacio en el que siempre estuvo”, dijo cuando fue consultado sobre los ofrecimientos de la Gobernación y del Gobierno nacional.



Asimismo, contó que la voluntad de su padre fue la de ser cremado por dos razones, “él decía: ‘no quiero ver a tu mamá llorando cada semana en el cementerio’ y, en segundo lugar, “él siempre fue ateo y comunista”. César añadió que por ello ni siquiera fueron a un salón velatorio y decidieron velarlo en su sala.



Así, rodeado de amigos, de todas las edades y con la música que él escuchaba, Filipo, inerte, recibe el saludo de unos, los vivas de otros, o un trago de alcohol que le ofrece su amigo Óscar Olivera. Muy cerca de él está su preciada biblioteca que sigue luciendo el viejo sillón que usaba para leer y releer sus libros. Una colección de periódicos testimonia que revisaba todos los medios del país.



César relató que su papá nunca se desconectó de la actividad política. En el último año recibía a contadas visitas, en su mayoría jóvenes, que venían a pedir orientación. En Cochabamba, desde los dirigentes regionales del MAS, como Gróver García, hasta el gobernador, Iván Canelas, expresaron su pesar por la muerte.



Canelas le ofreció las instalaciones públicas para el velorio. Lo mismo sucedió en La Paz, donde el vicepresidente, Álvaro García Linera dijo que le correspondía homenajes como exsenador.



Álvaro Puente, intelectual cochabambino, también llegó hasta la casa de Filipo para rendir su homenaje, y uno de los líderes de la denominada guerra del agua, Óscar Olivera no logró contener las lágrimas al evocar la carrera política y sindical de Escóbar.

De la libreta

1. Padre de cuatro hijos y abuelo de seis, el Flaco procuraba no hablar con la familia de sus avatares políticos.



2. Escóbar tenía cinco perros a los que daba de comer hasta hace poco. Merodeaban la sala donde estaba el féretro mezclándose con los dolientes.



3. El acto de despedida será a las 9:00. A las 10:00 será trasladado al crematorio.