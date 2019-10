Tom Jones busca saber si tiene ancestros negros

El cantante británico Tom Jones anunció que se someterá a una prueba de ADN para saber si tiene ancestros negros porque siempre se lo comentaron por el timbre de su voz o su cabello rizado.



"Hay mucha gente que cree que soy negro", dijo al diario británico The Times del lunes este cantante de 75 años, famoso por canciones como "Delilah", "Sex Bomb" y "She"s a Lady".



"Cuando fui a Estados Unidos por primera vez, la gente que me oyó cantar en la radio se sorprendieron de saber que era blanco. Y, a causa de mi cabello, un gran número de negros me dicen todavía que me hago pasar por blanco", añadió.



"Voy a hacerme una prueba de ADN. Quiero saberlo", concluyó.

