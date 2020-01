Familia de Eduardo León pide suspender audiencia

Graciela Mendoza, esposa del abogado Eduardo León, dijo que pidieron la suspensión de la audiencia cautelar que se realiza en el hospital de Clínicas por motivo de la salud del profesional, que está postrado en una cama desde esta mañana.



Un documento oficial detalla que fue internado con un "cuadro de hemorragia abdominal alta y esofagitis", aspecto por el cual se recomienda que no realice ninguna actividad física o intelectual, en tanto se realicen análisis complementarios.



"No es posible que quieran ignorar el certificado médico que han emitido los médicos de este hospital, él (mi esposo) no puede estar en una audiencia y están forzando todo", dijo la cónyugue del exdefensor de Gabriela Zapata.



León debe enfrentar no sólo la acusación de la Fiscalía sino de los cuatro abogados de los ministerios que se querellan contra el abogado, por la presunta comisión de cuatro delitos: falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y conducta antieconómica.



La Fiscalía de Distrito de La Paz solicita la detención preventiva de León. Otro proceso que se suma es el mal manejo de recursos del municipio de El Alto, confirmó el titular de ese despacho en la gestión 2008.



La familia del jurista instaló una vigilia en el centro médico donde está internado. Incluso una de sus hermanas se desmayó en medio de la expectativa que podrá definir que sea enviado a una cárcel de la urbe paceña.