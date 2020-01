Halla billetera de 'Thor' y se lleva una gran sorpresa

¿Qué harías si te encuentras la billetera de Chris Hemsworth llena de dinero? Un buen samaritano, de 17 años, no lo pensó dos veces, la devolvió "intacta" y al hacerlo se llevó una gran sorpresa



El protagonista de "Thor", en el programa de Ellen DeGeneres, contó que no podía dar crédito cuando su manager le reportó que su billetera, con todo el dinero, había sido enviada, vía correo, por el adolescente, de 17 años, Tristan Budzyn-Barker (17).



Pero, ¿cómo el gran "Thor" pudo perder la cartera? Él lo cuenta en sus propias palabras: “Fui a llevar a mi esposa y a mi hija al aeropuerto y, cómo llegamos muy temprano decidimos comer algo para hacer tiempo y olvidé la billetera en la mesa. Pensé: "Nunca la voy a recuperar, no la voy a volver a ver". Pero, al poco tiempo, mi manager me contacta, porque en mi licencia figura su dirección, y me informa que le llegó una carta de un joven diciendo que había encontrado mi billetera. Es un scout, un joven scout, que me mandó la billetera por correo".,

Cuando el actor relataba la historia, no sabía que el adolescente estaba entre el público que asistió al programa de Ellen DeGeneres. Cuando la conductora lo invitó, Chris Hemsworth no solo le agradeció el gesto. “Yo esperaba encontrarla vacía y todo el dinero estaba allí, así que quiero darte el efectivo (10.000 dólares), hay algo extra ahí también, como agradecimiento”, le dijo el actor.



Pero, eso no fue todo. DeGeneres entregó un similar monto a Tristan, un boy scout que pese a sus dificultades económicas y al ahorro que debe hacer para ingresar a la universidad, forma parte del grupo Eagle Scout, con el que está creando un hogar para caballos viejos que son abandonados cuando llegan los más jóvenes para reemplazarlos.



Aquí puedes ver el video en inglés del programa de DeGeneres:

,