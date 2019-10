Las pastillas de chocolate para los cálculos renales

De los muchos beneficios que se le adjudican al chocolate muy pocos podrían haber imaginado que serviría para prevenir los cálculos renales. Sin embargo se ha comprobado su efectividad y en septiembre de este años saldrán las primeras pastillas de chocolate destinadas a ese fin.



“Un 15% de estos cálculos se produce como consecuencia de la cristalización del ácido úrico. Buscamos una molécula que se introdujera en el núcleo incipiente del cristal en formación y nos dimos cuenta de que la teobromina del cacao frena al ácido úrico”, explicó el doctor Fèlix Grases, catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y director del Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal a la revista Quo. www.quo.es



Según el especialista basta con tomar 20 gramos de chocolate negro al día, es decir 200 miligramos de teobromina para prevenir la formación de estos molestos cálculos.



El laboratorio Devicare de Barcelona ha adquirido en exclusiva la licencia de explotación de este descubrimiento, y de cara a septiembre de este año prepara su lanzamiento como un complemento alimenticio que ayudará a evitar la cristalización del ácido úrico en el riñón. “La teobromina tiene otras propiedades interesantes que estamos estudiando, pero por ahora no puedo desvelar nada más”, comenta Fèlix Grases.



“Los alimentos no curan, pero sí pueden prevenir. Cuando como chocolate, lo saboreo durante mucho rato y luego me lavo los dientes. ¡Qué nadie me quite el sabor del cacao!”, exclama María Izquierdo, profesora de Nutrición y Bromatología de la Universitat de Barcelona.