Bill Clinton pide perdón a México por narcotráfico

"Ustedes tienen todo lo que necesitan. Desearía que no tuvieran narcotráfico, pero no es su responsabilidad. Nosotros dirigimos el transporte (de droga) fuera del aire y del agua y entonces todo se dio por tierra y yo me disculpo por ello", dijo el expresidente estadounidense Bill Clinton sobre la lucha que emprendió en su mandato para evitar el tráfico aéreo y marítimo.



Clinton, quien gobernó Estados Unidos en dos períodos, de 1993 a 2001, participó este sábado en la capital mexicana en la cumbre "Juventud y Productividad" organizada por Laureate, una red de instituciones educativas del sector privado de la que es presidente honorario.



"Quisiera que no tuvieran problemas, pero todo el mundo tiene problemas y no hay que olvidar sus aspectos positivos, sus activos", señaló el exmandatario.



México es un país en el que "no hay nada que no puedan hacer", animó a los participantes.