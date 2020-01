"Con Chile no se juega" dice Congreso al aprobar suspensión de visas

El Congreso chileno confirmó este miércoles la suspensión de las visas a diplomáticos de Bolivia, que ahora deberá solicitarlas para que sus delegados ingresen a Chile, en el marco de las tensionadas relaciones bilaterales por demandas en la corte de La Haya.



"El mensaje que estamos enviando es muy simple: con Chile no se juega, ese es el mensaje y evidentemente que en las relaciones vecinales esta es una medida drástica la que nos vemos obligados a aprobar", dijo el senador Ignacio Walker, presidente de la Comisión de Educación del Senado de Chile durante su exposición ante el Congreso.



La aprobación de la medida indica que de aquí en adelante, las autoridades bolivianas deberán solicitar visa para ingresar a Chile con sus pasaportes diplomáticos, y si lo hacen como turistas, la autoridad chilena "tendrá la facultad de permitir o no su ingreso", indicó un comunicado del Senado.



"Cabe señalar que la derogación de este convenio no afecta, en ningún sentido, la actual política de ingreso de ciudadanos bolivianos al país, la que se seguirá realizando de la misma manera", agregó la nota.



La propuesta fue ingresada al Congreso por la presidenta Michelle Bachelet, luego de la polémica visita que realizó el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, en julio a las regiones chilenas de Arica y Antofagasta con el fin de denunciar supuestos atropellos a camioneros que transportan carga boliviana en puertos chilenos.



"Lo que hemos visto de Bolivia es una conducta sistemática de escalar los conflictos. Lamento lo que ha hecho el gobierno boliviano, que ha hipotecado cualquier entendimiento futuro por los próximos 10 o 15 años", sostuvo el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber.



La visita de Choquehuanca tensionó aún más la delicada relación entre Chile y Bolivia, que ventilaron sus diferencias en la Corte Internacional de La Haya.



En ese tribunal, La Paz presentó una demanda para obligar a Santiago a negociar una salida soberana al mar en su favor, mientras que Chile demandó a su vecino por el uso de las aguas del río Silala.



Ambos países carecen de relaciones diplomáticas desde 1978 debido a la falta de solución a la demanda de Bolivia de obtener una salida soberana al Pacífico tras perder sus costas en una guerra que libró ante Chile a fines del siglo XIX.



Por su parte, Chile afirma que las consecuencias de este conflicto fueron saldadas con un tratado de paz que firmaron en 1904.