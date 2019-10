Kakachacas defienden a bala producción de droga

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, informó que comunarios del pueblo Kakachaca de Potosí balearon un vehículo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), protegiendo la producción de cocaína.



"Un carro ha recibido cuatro impactos de bala, de un fusil mauser, intentando evitar operativos que nosotros hemos hecho en el sector (...) Las armas que utilizan son de grueso calibre, pero a más de mauser no hay otro armamento",



Sostuvo que en ese sector, no existe presencia de ciudadanos extranjeros, pero sí se evidenció que se emplea el "método colombiano" para la producción de pasta base, es decir, optimizan el rendimiento de la coca para sacar más droga.



"En este momento no tengo la información de cuánto se ha incautado, pero son cargamentos de coca. Hay siete aprehendidos y hay buena cantidad de coca prensada que se ha secuestrado. No hubo heridos, sí detenidos", aseveró Cáceres.



Desde la pasada gestión se realizan varios operativos en el sector sur de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, incautándose decenas de kilos de drogas. Los kakachacas son conocidos por ser ayllus guerreros.