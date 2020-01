El vice pide que le lleven morenada a su tumba cuando muera

El vicepresidente Álvaro García Linera pidió este jueves que cuando muera, en vez de que lleven comida a su tumba, que le lleven una banda con morenada y seis chicas morenas para llegar del más allá ‘bailando’, para Todos Santos.

Este jueves, el Gobierno informó que encaminó ante la Unesco la solicitud de declarar en justicia y derecho Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad a la entrada folclórica del Gran Poder.

En la oportunidad, García Linera se declaró moreno de vocación, devoción. Además comprometió su participación en la próxima entrada, prevista para junio de este año.

“Quiero hacer una confesión, como yo voy a morir primero, el presidente Evo tiene que preparar mi llegada. Entonces le dije que no me lleve comida, él en mi tumba tiene que colocar una banda con morenada y encima de mi tumba tienen que bailar seis chicas morenas. Entonces saldré bailando, bailaré toda la tarde, toda la noche, la madrugada y al medio día del 2, me volveré a mi tumba con la morenda”, indicó García Linera.