La costa vasca será un reino de Juego de Tronos

La playa de Itzurun en Zumaia (Guipúzcoa) y la pequeña península de San Juan de Gaztelugatxe, en Bermeo (Vizcaya), ambas en el País Vasco (norte de España), se convertirán por unos días en escenarios de las aventuras de los Stark y los Lannister en Game of Thrones.



La playa de Itzurun se transformará en uno de los reinos de la serie basada en las novelas de George R.R. Martin a partir del 26 de octubre, fecha prevista para el inicio del rodaje, según precisó hoy el alcalde de Zumaia, Oier Korta.



Serán seis días de rodaje para crear algunas escenas de la séptima temporada de la serie, que también ha encontrado otras localizaciones en España, en concreto en Sevilla, Cáceres y Córdoba.



La playa permanecerá cerrada durante el rodaje y "dos o tres semanas antes" la productora de la serie de HBO iniciará el montaje de la escenografía necesaria, para lo cual contará con un equipo de unas 400 personas.



Respecto a la trama que se desarrollará en Zumaia, secretismo absoluto. No se sabe si junto a las rocas de Itzurun desembarcará la regia Daenerys Targarien (Emilia Clarke), el astuto Tyrion Lannister (Peter Dinklage) o la empoderada Sansa Stark (Sophie Turner), si alguno de ellos está vivo para el capítulo en cuestión.



Las espectaculares rocas del flysch -los plegamientos sedimentarios que albergan estos acantilados- que se extiende entre Zumaia y Mutriku conforman un paisaje singular que atrae durante todo el año a expertos en geología y, sobre todo, a fotógrafos paisajistas de toda España.



Un paisaje que ha llamado la atención a la productora española que trabaja para buscar localizaciones de "Game of Thrones" y que "se ha recorrido toda la península" hasta concluir que la preciosa playa de Itzurun era la que mejor reunía las características que buscaban los guionistas de la serie.



HBO anunció ayer que la séptima temporada de la serie comenzará a rodarse este verano para estrenarse en el mismo periodo de 2017.

Constará tan solo de siete capítulos lo que hará de esta séptima temporada la más corta de las rodadas hasta el momento de esta serie de fantasía épica.