Fernanda Trías: “Escribir es como rasparse las rodillas durante una peregrinación”

El sello editorial Mantis, dirigido por las escritoras bolivianas Giovanna Rivero y Magela Baudoin, nació este año y tiene como uno de sus objetivos publicar a autoras destacadas de la literatura en español. No soñarás flores, de la uruguaya Fernanda Trías, es uno de los dos libros (el otro es Lo que no tiene nombre, de la colombiana Piedad Bonnett) con los que Mantis inauguró su catálogo y que fueron presentados en la pasada Feria del Libro de Santa Cruz.

No soñarás flores contiene ocho historias que tocan lo profundo de las relaciones entre personas, la proximidad de la muerte o cómo el duelo se queda entre nosotros y se manifiesta de formas extrañas, la soledad y la vida en diferentes ciudades del mundo. Todo eso en el primer libro de cuentos de Trías.



_¿Cómo fue hacer el ejercicio de armar el libro, revisar viejos cuentos? ¿Cómo fue recordar cómo habían nacido las ciudades donde habías vivido? ¿Hubo mucha reescritura?

El proceso de corrección no es, para mí un mal necesario, sino la esencia misma de mi trabajo como escritora. Corrijo mucho, no por mera obsesión, sino porque en ese proceso de releer el borrador, voy encontrando lo que realmente quise decir, no la idea inicial con la que arranqué a escribir, sino lo otro, lo que estaba oculto y ni yo misma sabía que necesitaba narrar. Entonces empiezo a afinar lo dicho, a recortar, a agregar y, por último, a trabajar el lenguaje a nivel micro.

En todos los casos escribí sobre las ciudades en las que había vivido una vez que ya no estaba ahí. No mucho después, pero sí ya estando lejos, de modo que podía ver la ciudad y sus recuerdos con cierta distancia, no embebida por las emociones que me había generado, sino una vez decantadas las experiencias. A su vez, el ejercicio de revisitarlas así, a posteriori, era un ejercicio de la nostalgia.



_Hay una cita de Vonnegut extraída de las cartas a su editor, en la que dice “Ahora volveré a los cuentos. Son unos pequeños bastardos. Los odio”. ¿Cómo te sentís escribiendo cuentos? ¿Te sentís más cómoda que escribiendo una novela? ¿Te exigen más?



Me da risa la cita de Vonnegut. Creo que se aplica perfectamente a mi caso. No, me siento mucho más cómoda en el género de la novela breve, pero los cuentos fueron saliendo de manera natural a partir de la lectura de muchos libros de cuentos. Hace ya varios años que leo más cuento que novela. Un gran cuento es un misterio, porque siempre me asombra cómo algo tan breve puede contener tanto, dejarnos tanto, doler o reconfortar tanto. Para mí, los cuentos tienen una calidad adictiva porque cada vez que leo un cuento o que escribo uno, voy detrás de ese misterio que nunca logro desentrañar, y así se renueva el ciclo. Pero sin duda me exige más. No por eso que dicen algunos escritores, de que al cuento no le puede “sobrar una palabra”. Está lleno de cuentos maravillosos que les sobran palabras. Lo difícil es trabajar lo no dicho, lo que está debajo, lo que Piglia denomina la historia secreta en su Tesis sobre el cuento.



_Siguiendo con las citas, recuerdo una entrevista en la que Mariana Enríquez mencionó que si un texto no le causaba pudor, si no le daba cierta vergüenza que alguien lo leyera porque había cosas muy íntimas, era un texto que no la conformaba ¿Cómo “funciona” en este caso el pudor en vos cuando escribís?



Me gusta mucho esa idea de Mariana Enríquez. Si el escritor no se implica por completo en el texto, si no está “ahí” con completa honestidad, esa ausencia se hace sentir y, en mi caso, pierdo interés en lo que estoy leyendo. Eso no significa que deba ser autobiográfico ni autorreferencial. Escribir es como rasparse las rodillas durante una peregrinación. Hay que rasparse y dejar parte del pellejo en ese lugar. Sí siento pudor prácticamente en todos los cuentos de No soñarás flores; lo sentí al momento de escribirlos, también, pero mientras escribo no me permito pensar en eso, pensar en “el lector”. El pudor no lo he dejado de sentir, pero me he perfeccionado en el arte de crear una capa de piel gruesa e impermeable por la que la mirada de los otros resbala. Si no desarrollás esa piel, es mucho más fácil que tu propio pudor te censure sin darte cuenta.



_Venís de un país con una tradición literaria bastante fuerte ¿Sentiste algún interés especial cuando empezaste a escribir en adscribirte a ella? Pienso en tu relación con Mario Levrero, por ejemplo…

Nunca pensé en esas cosas de manera consciente; nunca me interesó. Justamente Levrero, que fue mi amigo y maestro, me enseñó desde muy joven que solo debía aspirar a sonar como yo misma, a afinar al máximo el ojo de Fernanda Trías, la voz de Fernanda Trías, nunca intentar ser otra. Pero al fin de cuentas esa posición es también muy uruguaya, porque en nuestra tradición literaria tenemos muchos “raros”, muchas miradas especiales y únicas, que tampoco intentan inscribirse en ninguna tradición. Pienso en Felisberto Hernández, en el propio Levrero. Pero hay algo del ser uruguayo que es demasiado íntimo, tal vez inextirpable, y que tiene que ver con esa atmósfera triste, un poco sórdida, un poco gris u opresiva, y que sí siento me une a la tradición literaria de mi país.

_Hace unas semanas hubo en Argentina una discusión por el tema de la relacion de las editoriales independientes con los autores. Vos has publicado en varias en diferentes países ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a este tipo de editoriales para vos?

Depende de la editorial independiente. Si es una editorial independiente como Laguna Libros, por ejemplo, que me edita en Colombia, las ventajas son que las ediciones son generalmente más lindas y de mejor gusto que las portadas de las multinacionales, y que el autor tiene más injerencia sobre el diseño. Los editores tratan al libro y al autor con más consideración, como si fueras parte de una familia. Hay un vínculo personal mucho más fuerte que en las grandes editoriales que tratan con tantos autores. De algún modo, una editorial independiente ya está marcando una línea editorial más novedosa, menos “mainstream”, menos preocupada por el mercado y las ventas, mientras que en las editoriales multinacionales se juegan otros intereses y son menos arriesgadas en su catálogo. Todo esto puede ser muy atractivo para un autor. Y en mi caso también me interesa apoyar estas editoriales alternativas, del mismo modo en que compro los libros en librerías pequeñas y no en cadenas de librerías en los shoppings. Pero sin duda tiene otros inconvenientes, y pienso que el principal no es el dinero, aunque también he sido testigo y víctima de muchos abusos, sino la falta de difusión y de presencia en la prensa y una menor distribución. Las editoriales independientes no tienen los recursos para promocionar sus libros como las multinacionales; los libros se reseñan menos, entonces la vida de un libro se juega en el boca a boca.

_Leí en una entrevista que mencionaste lo importante de leer poesía para vos porque te ayuda a encontrar la musicalidad de las palabras al escribir, así que, a propósito de esto quisiera que me nombrés algunos poetas que considerés esenciales en tu carrera…

Muchos, porque leo poesía de todas las tradiciones, pero mis poetas de cabecera en los últimos años han sido José Watanabe, Jorge Eduardo Eielson, Blanca Varela, Jaime Sáenz , Ana Blandiana, Tomas Tranströmer y Wislawa Szymborska.

_¿Qué cosas han cambiado en vos desde que empezaste a escribir? Quiero decir, ¿qué es lo que dejó de preocuparte e importarte cuando escribís? ¿A qué le das más énfasis ahora?

Se han sumado preocupaciones, más bien, se han sumado intereses derivados de mi periplo, de lo que te contaba en la pregunta anterior. Pero me siguen interesando las mismas cosas, la honestidad de lo que se escribe, el trabajo con el lenguaje. Tal vez ahora tengo un mayor interés por la búsqueda formal, por algunas formas menos convencionales. Algunos de esos experimentos se pueden ver en los cuentos de No soñarás flores.

_¿Cómo evaluás tu vida como migrante? Residiste en países de Europa, de Norteamérica y de Sudamérica ¿Cómo ves toda esa experiencia ahora? ¿Qué tan diferente somos de una región a otra?

Para un escritor es una experiencia formativa. No se produce ese acostumbramiento de los sentidos a “lo conocido”, sino que te obliga a observar, a esforzarte por entender. Los sentidos, en general, están en constante sobresalto. Hay muchos estímulos y eso puede ser agotador, tal vez incluso te quite demasiada energía, pero a su vez mantiene la sensibilidad siempre en movimiento. Evidentemente no se necesita viajar para escribir, pero también es cierto que esa incomodidad de no estar en tu lugar, a veces en tu cultura, te confronta, te hace preguntarte quién sos o qué significa ser quien eres en un lugar y en otro. Además, al vivir en distintos países entrás en contacto con la tradición literaria de esos lugares con más facilidad y esas lecturas también te modifican.



_¿Cuál dirías que es el principal motivo por el que escribís?

No sé y tampoco quiero saberlo. Me gusta reflexionar sobre la escritura como artesanía, sobre el oficio, sobre la construcción de los textos, pero no quiero hacer conscientes los mecanismos misteriosos que me impulsan a escribir. En ese sentido no soy tan occidental (o masculina): no me interesa saberlo todo, no me obsesiona comprenderlo todo. Me gusta que haya cosas que queden en el plano del misterio.