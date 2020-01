Gobierno ve 'ineficiente' a la Gobernación de La Paz

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, llamó ineficiente a la Gobernación de La Paz por no encontrar vías para generar más recursos y exigir más presupuesto. Félix Patzi cumple hoy su octavo día de huelga de hambre por un 4% de coparticipación tributaria.



"No solo es eficiencia y falta de creatividad, sino una falta de vocación para apostar por la productividad (...) Es una decisión política la que ha asumido el Gobernador y con política no se resuelven los temas económicos sino con trabajo y dedicación", aseveró la autoridad en conferencia de prensa.



Conoce más: Gobierno califica inviable el pedido del Gobernador



El Gobernador señaló esta mañana que "los médicos ya me querían dar de baja, yo no he querido. Tengo calambres y dolor de cabeza. Me preocupan los riñones, están haciendo análisis y seguro va a haber resultados, creo que voy a resistir esta semana más".



Quintana agregó que "hay un problema de eficiencia administrativa en la Gobernación, es el único departamento que ha incrementado su presupuesto, la Gobernación tiene recursos en caja y bancos, que tiene que utilizarlos para ejecutar los proyectos que tiene el departamentos".



Lea también: Piden informe a Patzi por el manejo de Gobernación



El ministro informó que a finales de mes tendrá lugar una reunión del Consejo Autonómico para debatir temas de desentralización y también el pacto fiscal, aunque consideró "contradictorio" que ahora Patzi apele a esa instancia cuando hizo campaña por el No al estatuto.



El Gobernador envió hoy una carta al presidente Evo Morales en la que se solicita "instale el Consejo Autonómico para que se debata por tiempo y material el pacto fiscal". Esta tarde existirá en la sede de Gobierno un cabildo de organizaciones de la ciudadanía para ver nuevas medidas a asumir.



Puedes ver: Patzi entra en huelga por falta de dinero en La Paz



A su turno, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, sostuvo que "el Gobierno debe agilizar el debate del pacto fiscal. Tenemos que iniciar al tratamiento de fondo, que no tiene que ver con más o menos recursos sino con la capacidad de satisfacer las necesidades de nuestra población, viva donde viva".



Asambleístas de SOL.bo se sumaron a la huelga de hambre de Patzi y en El Alto se instaló otro piquete de unas 15 personas. Hasta el momento son decenas de personas que cumplen con el ayuno voluntario por más dinero para el departamento.