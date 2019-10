Preparan alternativa para evitar el cierre de radios

Ante el temor de que 500 radios puedan desaparecer del espectro radioeléctrico hasta 2019, con la vigencia de la Ley de Telecomunicaciones, desde Asbora regional Santa Cruz preparan una contrapropuesta que será presentada ante el Gobierno el 18 de marzo, víspera del Día del radialita.



De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 164 (Ley de Telecomunicaciones), las frecuencias se redistribuirán de la siguiente manera: el Estado tendrá el 33%, otro 33% está destinado para medios comerciales, mientras que el ámbito social-comunitario y los pueblos indígenas tendrán un 17% cada uno.



“La contrapropuesta está basada en tres puntos, el primer es que las emisoras comerciales puedan mantener sus licencias, en virtud de que el Estado no puede mantener 22 emisoras abiertas en una ciudad; segundo, hay frecuencias sin ocupar y que los movimientos sociales tampoco están usando; y tercero, hay un vacío legal que permite la renovación de licencias, no la adjudicación de nuevas licencias”, indicó Juan Manuel Ijurko.



Advierten un monopolio del Estado

Antonio Vargas, expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, advirtió que esta normativa ocasionará que el 67% de las radios del país tendrán que cerrarse hasta adecuarse a las normativas del artículo 10 de la Ley 104.



“Este año varios medios cumplen sus licencias, de cada 100 radios del país, 67 van a desaparecer. Esta normativa permitirá al Gobierno seleccionará a las radios que ingresen al categoría social-comunitario, y va a acaparar el 33% que le corresponde al Estado, en resumidas cuentas tienen un control sobre el 67% del espectro y sobre el 33% restante que corresponde a las radios comerciales, será el propio Gobierno que selecciones que operadores permanecerán y cuáles no, por lo tanto estamos ante un panorama en donde pudiera darse un monopolio a favor del Gobierno”, advirtió Vargas.



La ATT ya anunció que hasta 2019 unas 500 emisoras de radio y televisión perderían sus licencias por el proceso de reordenamiento dispuesto en la Ley 164. De acuerdo al plan gubernamental, sólo se mantendrían al aire las emisoras comerciales que logren ganar una licitación.