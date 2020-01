Prisión preventiva para ex presidente peruano O. Humala y su esposa

La justicia peruana ordenó ayer el ingreso en prisión del expresidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, mientras se les juzga por lavado de activos y asociación para delinquir, con lo que ya son dos los ex mandatarios peruanos con pedido de cárcel por el caso Odebrecht.

El juez Richard Concepción Carhuancho decretó 18 meses de prisión provisional para el exmandatario y su esposa, investigados por la presunta recepción de 3 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011 y de dinero "ilícito" procedente de Venezuela para la campaña de 2006.

Apenas se conoció el pedido de captura y prisión para Humala, el exmandatario y su esposa se dirigieron desde su hogar hasta la sede del tribunal, en donde se espera que serán derivados a un penal para esperar allí el juicio.

Inmediatamente los abogados defensores de Humala y Heredia, Wilfredo Pedraza y Julio César Espinoza, respectivamente, anunciaron que apelarán la decisión, que consideraron "arbitraria".



Se une a Toledo



Con esta decisión, Humala se une al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo en EEUU de la justicia peruana acusado de haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht para facilitar sus negocios en el país, en la lista de mandatarios peruanos salpicados por la corrupción.



También será el segundo ex presidente peruano encarcelado en el país, tras Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por varios casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidos bajo su mandato.



El juez Concepción aceptó el pedido de la Fiscalía de encarcelar a la pareja, decisión que consideró "idónea, necesaria y proporcional" para garantizar su presencia en el juicio que se seguirá en su contra.



Según el magistrado, existe "un alto grado de probabilidad" de que ambos hayan cometido los delitos de los que se les acusa. El juez apuntó que con las nuevas pruebas que aportó la Fiscalía confluyeron diversos criterios como la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado y la pertenencia a una organización criminal en el caso del exmandatario para justificar la sentencia.

Manipulación

Según las pruebas esgrimidas, Humala ya habría intentado manipular la acción de la justicia a través de presiones a testigos, y que eso le habría valido para salir absuelto en otros juicios como el que se siguió por el caso Madre Mía.

En cuanto a Heredia, el juez Concepción afirmó que la prisión preventiva evitará que pueda obstaculizar la acción probatoria y que se sustraiga de la acción de la justicia, algo que a su juicio había intentado hacer al conseguir "de favor" un empleo en Ginebra en el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), al que posteriormente renunció.

Según dijo, ese empleo se debió a la vinculación con Odebrecht, con el Partido de los Trabajadores del ex presidente brasileño Lula da Silva y con el director de la organización José Graziano, próximo al ex mandatario brasileño.



El magistrado también consideró como "elementos de convicción" las declaraciones de testigos que afirmaron que Heredia y Humala había recibido dinero de la embajada de Venezuela para su campaña electoral en 2006.



"Existe un alto grado de probabilidad de que han recibido dinero de Venezuela, dos personas han presenciado que sacaban maletas con billetes de la embajada", y el tesorero del partido, Ilan Heredia, también recibía dinero del extranjero en mochilas, indicó Concepción.



Para la campaña de 2011, de acuerdo a la investigación fiscal, se les atribuye haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS que habrían colocado en la campaña presidencial, después de haber simulado aportes individuales a su partido.

"Comienzan a cerrarse los vacíos que se tenían inicialmente, Odebrecht viene y dice que OH es Ollanta Humala", afirmó el juez, en referencia a las anotaciones del sentenciado dueño de la constructora sobre quienes recibieron los sobornos de esta compañía.

Presentación



El expresidente Humala y su esposa ingresaron anoche a la Sala Penal Nacional en Lima para ponerse a disposición de las autoridades judiciales, tras la orden de detención preventiva dictada ayer por el juez Richard Concepción Carhuancho.

Humala y su esposa salieron de su casa en el distrito de Surco, tras escuchar la resolución del juez, y se dirigieron en una caravana acompañados por sus militantes.



El exmandatario escribió en su cuenta de Twitter que la detención preventiva es "la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos".

Su esposa escribió: “Gracias a los que no sentencian antes de tiempo y que creen en la inocencia hasta que existan pruebas en contra. Hoy no han sido presentadas”.



Heredia agregó: "A pesar de la arbitrariedad, estamos aquí, confiamos en que esta decisión se va a revertir por ser de justicia. Confiamos en nuestro país".

Cientos de seguidores del ex mandatario peruano se instalaron en las cercanías de la Corte para expresar su molestia con el proceso, mientras que otro numeroso grupo pedía la pena de prisión para la ex primera autoridad por su implicación en los delitos de haber recibido sobornos.