Villena responde al 'Vice' y le pide no dividir al país

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, respondió a las afirmaciones del vicepresidente Álvaro García Linera, negando que su gestión sea política y solicitándole que no divida al país. La autoridad lo acusó de hacer campaña por el "No".



"Ese término (sobre la politización) lo han manejado desde el inicio de mi gestión, (porque) les incomodo, genero tensiones y bueno, será la historia la que me juzgue, pero no sigamos dividiendo más a los bolivianos", aseveró la autoridad.



Conoce más: García Linera cuestiona el equilibrio del Defensor



Esta mañana, ante la consulta de EL DEBER, García Linera dijo que las observaciones del representante deben a "fuertes vínculos políticos" con un partido opositor, algo que, a su juicio, ha "enlodado la transparencia y el equilibrio de su gestión a lo largo de estos últimos años".



Villena sostiene que "siempre que hemos hecho observaciones sobre hechos flagrantes que ponen en riesgo la democracia, lo hemos dicho abiertamente", en referencia a su advertencia sobre la tergiversación de la consulta ciudadana.



Lee también: El Defensor cuestiona los objetivos del referendo