García endurece discurso hacia el 'club de pinochos'

"Mentirosos y tontos", ese fue el calificativo que usó el vicepresidente Álvaro García Linera contra los "opositores" Samuel Doria Medina y Arturo Murillo; Página Siete y ANF; y el periodista Andrés Gómez Vela, a quienes además llamó el "club de pinochos".



"Acción legal no. Lo que hago es informar a la gente y decir que tenemos un club de pinochos en la oposición y no sé si caen en estos errores porque son extremadamente maliciosos o tontos. La oposición me acaba de regalar un gol de cabeza. ¿Qué les pasa, son tontos? Yo disfruto con los errores de la oposición y por supuesto que voy a aprovechar", declaró la autoridad en conferencia de prensa.



La declaración tiene lugar después de la circulación de una versión sobre que su habilitación como candidato se hizo sin que presentara su libreta de servicio militar en el plazo establecido. El documento mostrado por el diario paceño Página 7 y una agencia de noticias data del 13 de octubre, ocho días después del plazo establecido, aunque García demostró que ese plazo fue ampliado hasta el día 15.



La segunda autoridad no escatimó adjetivos frente a la acusación. "No hay ideas, vienen mentiras; no hay propuestas, vienen infamias (...) Mentirosos y tontos, Página Siete, Doria Medina y el señor Andrés Gómez, ah, y su senador de apodo que refleja su comportamiento (Arturo Murillo)", agregó.



Recordó además las publicaciones realizadas por Doria Medina sobre el "gasolinazo", el embarazo de la hija de la exministra Nemesia Achacollo, la caída del satélite Tupàc Katari y el pintado de la pared de la residencia presidencial con el "No", todas "mentiras".



Envió al opositor a investigar al "Rincón del Vago", página en internet usada para conseguir trabajos de investigación. "Entiendo que Doria Medina es un político tonto, lo que me preocupa es ANF, porque es una agencia seria", detalló, al advertir la amplificación de la información.



"Allá donde abre la boca Doria Medina, salen mentiras. ¿Qué es lo que está pasando? Como esta perdiendo el No, Doria Medina esta preocupado, (Carlos) Sánchez Bersin está preocupado y aflora toda su ignorancia", argumentó el vicepresidente.



Concluyó mostrando imágenes que supuestamente relacionan a Página Siete con Sánchez Berazain y Gonzalo Sánchez de Lozada. Envió cuadernos de 100 hojas para que los "opositores" escriban 500 veces "no mentiras".