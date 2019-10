Cannes se disculpa por la polémica de los tacones

El director artístico del Festival de Cannes se ha disculpado a raíz de la polémica generada por impedir el acceso en la alfombra roja a mujeres que no llevaban zapatos de tacón.



"Pedimos disculpas", dijo Thierry Fremaux en una cena en el lujoso hotel Carlton el martes por la noche.



Pero trató de quitar hielo a la polémica que emergió después que las redes sociales propagaran que los servicios de seguridad habían impedido la entrada a algunas invitadas que iban con zapatos bajos en la proyección de la película de Todd Heynes, "Carol", que tiene a Cate Blanchett como protagonista.



"Quizá hubo exceso de celo", dijo en referencia a los guardias de seguridad.



La historia, que apareció inicialmente en la revista Screen International, provocó centenares de tuits indignados. La actriz Emily Blunt lo calificó de "muy decepcionante".



"La verdad es que todo el mundo debería llevar zapatos bajos. No deberíamos llevar tacones", dijo Blunt en una conferencia de prensa tras la proyección de la película en la que actúa "Sicario".



La productora Valeria Richter, que tiene un pie parcialmente amputado, dijo a la BBC que la habían parado cuatro veces porque llevaba zapatos planos cuando entraba a ver la película de Gus Van Sant "The Sea of Trees" con Matthew McConaughey el sábado por la noche.



"Me señalaron los zapatos y luego me dijeron con los dedos que no. Estaba claro que tenía razones para llevar estos zapatos", dijo Richter, cuyo dedo gordo del pie izquierdo ha sido amputado, dijo a la BBC.



"Obviamente, les podía haber mostrado mi pie pero hubiera sido una situación un poco embarazosa", agregó.



El director de "Sicario", el canadiense Denis Villeneuve, bromeó y dijo que él y las estrellas de su película Benicio Del Toro y Josh Brolin, "se pondrían tacones para la alfombra roja" el martes, en solidaridad con las chicas, pero al final optaron por llevar zapatos planos.



El festival emitió un comunicado el martes en el que negó que hubiera una regla oficial que regula el calzado que deben llevar las mujeres.



"En lo que respecta a cómo hay que vestirse en la alfombra roja, las normas no han cambiado en años (smoking y vestidos formales para las proyecciones de gala) y no hay mención alguna sobre la altura de los tacones de los zapatos de las mujeres ni de los hombres", dice el comunicado.



