Municipio da marcha atrás con el impuestazo

Ante la ola de críticas surgidas tras conocerse de manera pública el incremento al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles que, según los contribuyentes, supera el 400%, el alcalde Percy Fernández anunció que esta medida ya no será aplicada y que se procederá a su derogación por parte del Concejo municipal.



"El tema de los impuestos no va con nosotros, nació muerto", dijo Fernández a través de un comunicado que fue difundido en las redes sociales y en el que deja ver su posición sobre esta situación que era rechazada por los vecinos que ya habían iniciado una huelga de hambre en rechazo a la medida..



Por su parte, Angélica Sosa, presidenta del ente deliberativo de la comuna cruceña, dijo que este lunes se tendrá una sesión de concejo y que "allí vamos a abrogar esta ley en donde se indica un reajuste de tarifas en cuanto a los impuestos municipales".



El gobierno municipal determinó aplicar un plan de recategorización de los bienes inmuebles ubicados desde el primer hasta el cuarto anillo y en las avenidas donde se concentran negocios comerciales para el cobro de impuestos.



El secretario de Recaudaciones y Catastro, Fernando Mustafá, explicó que esta medida se aplicó toda vez que los impuestos no fueron modificados en los últimos 19 años y dichos predios han estado subvaluados por muchos años.,