Satisfacción general por acuerdo nuclear con Irán

Tras el histórico acuerdo que han logrado Irán y Estados Unidos, este martes 14 de julio en Viena, importantes autoridades del mundo se han pronunciado al respecto. La mayoría saluda este convenio que limita el programa atómico iraní.



El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon se congratuló el martes por el acuerdo "histórico" logrado con Irán sobre su programa nuclear, estimando que puede "contribuir de manera esencial al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región y fuera de ella".



"Espero y de hecho creo, que este acuerdo conduzca a una mayor comprensión y cooperación mutua sobre numerosos y graves desafíos que enfrenta la seguridad en Medio Oriente", señala el jefe de Naciones Unidas a través de un comunicado.



Obama: El acuerdo con Irán no está basado en confianza



El presidente de EEUU, Barack Obama, dijo hoy que el acuerdo alcanzado entre las potencias mundiales e Irán sobre su programa nuclear "no está basado en la confianza, sino en la verificación" y advirtió al Congreso de su país de que vetará cualquier proyecto de ley que impida la aplicación del pacto.



"Este acuerdo no está basado en la confianza, sino en la verificación", subrayó el mandatario, que destacó que el pacto ha cortado todas las vías posibles para que Irán obtenga armamento nuclear.



Putin dice que "el mundo puede respirar con alivio"



El presidente ruso, Vladímir Putin, saludó hoy el histórico acuerdo alcanzado en Viena sobre el programa nuclear iraní y dijo que el mundo puede respirar con "gran alivio".



"Rusia saluda la decisión alcanzada hoy en Viena para arreglar la situación en torno al programa nuclear iraní y el acuerdo entre el grupo 5+1 e Irán sobre un plan de acción conjunto. Estoy seguro de que hoy el mundo respiró con gran alivio", señaló Putin en una declaración difundida por el Kremlin.



Berlín aplaude el acuerdo



El ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, aplaudió hoy el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, que "descarta de forma segura y verificable" que Teherán se haga con una bomba atómica en un "futuro previsible".



A su juicio, el compromiso alcanzado entre EEUU, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia e Irán "podría ser un gran paso hacia un Oriente Próximo y Medio más pacífico".



Cameron: "El acuerdo hará del mundo un lugar más seguro"



El primer ministro británico, David Cameron, alabó hoy el acuerdo alcanzado con Irán sobre su plan nuclear y dijo que hace del mundo "un lugar más seguro".



"Después de una persistente diplomacia y duras sanciones, la comunidad internacional ha conseguido un acuerdo histórico con Irán, un acuerdo que garantiza nuestro objetivo fundamental de evitar que Irán desarrolle un arma nuclear y que contribuirá a hacer del mundo un lugar más seguro", afirmó.



Vaticano ve "positivo" el acuerdo nuclear



El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, valoró hoy "positivamente" el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán y afirmó que la decisión "exige continuar con los esfuerzos y el compromiso de todos para que pueda dar sus frutos".



"Se trata de un resultado importante de las negociaciones llevadas a cabo hasta la fecha, pero que requiere la continuación del esfuerzo y del compromiso de todos para que dé frutos", estimó Lombardi.