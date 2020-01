Machetazo deja ciego al joven Jorge Núñez

El 27 de octubre del año pasado, en un barrio de la Pampa de la Isla, un grupo de pandilleros asaltó de forma brutal a Jorge Núñez Romano (17) para quitarle su celular cuando retornaba del trabajo a su casa. Recuerda haber recibido dos impactos que le estremecieron la cara y el alma, pues desde ese momento todo se tornó oscuro y desfalleció para despertar varios días después en un quirófano.



El adolescente recibió dos machetazos: el primero le reventó un globo ocular y el segundo le abrió una enorme herida en la frente. Estuvo a punto de morir por falta de auxilio, pues era de noche (19:30); los agresores lo arrojaron a un lado de la calle, donde un vecino lo halló inconsciente, bañado en sangre.

Secuelas dolorosas

Luego de cinco horas de operaciones en la clínica Buena Salud Jorge estuvo tres días en terapia intensiva y varios meses en una sala de recuperación. No puede ingerir alimentos sólidos, solo licuados a raíz de que tiene fracturados huesos superiores de la mandíbula y requiere de la incrustación de piezas de platino en esa región de la cara.



Dichas lesiones no afectan tanto a Jorge como la pérdida de la visión; sufre de ataques depresivos por esta causa al punto que llora a veces y quiere desaparecer para no ser una carga para su madre. Clínicamente ha sido declarado ciego, aunque la mala noticia la familia no se lo ha comunicado aún.

“Me arrepiento de no haberles dado el celular”, dijo Jorge, que rehuye a los extraños. Dejó de estudiar a los 13 años para trabajar y así suplir la ausencia de su padre (los abandonó) para asumir los gastos de la casa y se tomó a pecho la responsabilidad de ayudar a su madre a criar a sus hermanas, que ahora tienen siete, 11 y 13 años.



“Él renunció a sus estudios para ayudarme. Primero trabajaba embolsando artículos de los clientes en un supermercado. Desde hace dos años trabajaba en una fábrica de cámaras frigoríficas. A mi hijo lo mataron en vida; ni siquiera disfrutó de su juventud”, manifestó entre lágrimas su madre, Olga Romano.

“Yo estoy sufriendo de verlo ciego. Sus hermanitas lloran de verlo así. Vemos un futuro negro para nuestra familia con esta desgracia, mientras ellos (la familia del autor de la agresión) feliz de la vida”.

Cuentas por pagar

Olga Romano mostró un documento de su deuda con la clínica: Bs 45.200, aparte de los Bs 30.000 que debe a vecinos, a parientes y a la financiera Crecer (Bs 8.000).

Hans R.N. (17), autor de los machetazos, cayó preso el domingo y una juez lo envió al correccional Cenvicruz, hecho que tranquiliza a las víctimas, pero lamentan que la familia del agresor no se hubiera molestado en ayudar económicamente a la madre de Jorge