La innovación como factor crítico para la supervivencia empresarial

Después del I Encuentro entre inversores y emprendedores en Santa Cruz, organizado por GIE Society, programa apoyado por Rotary Means Business - Bolivia, donde se sumaron voluntades de organizaciones, como Rotary Means Business, Fundapro, Nucleo TICs de la Cainco, y la empresa Síntesis, así como emprendedores de diferentes lugares del país, con el objetivo de la colaboración activa para establecer iniciativas de capital semilla y capital de riesgo.



En este evento, realizado en el marco de la Semana Mundial de Emprendimiento (GEW) 2016 con ausentes por parte de los gobiernos: local, regional y del país, salvo el caso de Tarija, salieron verdades y necesidades:



• Mejorar el valor agregado de los emprendimientos y proyectos que sean presentados a escala global.

• Manejar modelos de negocios de los nuevos productos o servicios utilizando indicadores adecuados de rentabilidad

• La necesidad de casos de éxitos y modelos de referencia de startups bolivianas, rescatándose el caso de Mojix.



Partiendo de este punto, Generaknow y su consejo de asesores, que apoya a estos movimientos como proveedor de conocimiento, puso énfasis en capacitar a los profesionales y empresas en herramientas para la innovación que puedan ser trabajados en los nuevos contextos colaborativos para realizar negocios a escala global.



Se recomendó utilizar metodologías y herramientas de innovación, empezando por técnicas creativas, como las propuestas por De Bono, la metodología de IDEO denominada Design Thinking o certificaciones PDMA y neuromarketing.



El Design Thinking es una metodología para generar ideas innovadoras, cuyo foco principal es atender las necesidades reales de los clientes utilizando herramientas como el mapa de empatía y mockups para refinar los productos o servicios pivoteando la solución hasta dar con la combinación correcta para darle el valor agregado.



Una segunda herramienta para plantear la idea del modelo de negocio son los ‘canvas’, cuyo fin es representar gráficamente o textual los principales elementos relacionados con la segmentación de mercado, el valor agregado, ingresos, etc.

El Pitch Elevator y presentaciones exitosas son fundamentales para captar el interés de inversores o clientes, como el discurso de presentación sobre un proyecto o emprendimiento.



Las técnicas de Networking son complementarias para la presentación de las oportunidades y alianzas en el ecosistema de innovación.

Debe ser analizado y trabajado desde un punto de vista global. La mejor forma es integrarse a eventos nacionales e internacionales, como los concursos Get in the ring, Innova Bolivia y a mayor escala Seedstarts o los Demo Days como Open Bolivia.



¿Por qué la innovación es un factor crítico para la supervivencia y crecimiento de nuestras empresas? Primero, se debe vencer la resistencia al cambio de las personas, organizaciones y la sociedad, así como su dificultad para salir de la zona de confort. También el integrarse al ecosistema de innovación por parte de las empresas implica no solo tener un laboratorio de innovación permanente, sino también un evaluador de talentos y de alianzas empresariales efectivo