'El Comandante', la serie de la vida de Hugo Chávez

Se ha lanzado en YouTube el tráiler de El comandante, serie que contará la vida del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Imágenes desde su niñez hasta llegar a la presidencia se observa en el avance.



De momento, se tiene conocimiento que la producción de Sony Pictures Televisión tendrá 60 capítulos y será emitida por la cadena estadounidense Telemundo, aunque aún no se precisa la fecha.



La idea de la serie es del venezolano, Moisés Naim, que es resultado de la segunda parte del libro El fin del poder. Mientras que el protagonista de la seria será Andrés Parra, conocido por caracterización de Pablo Escobar en El Patrón del Mal.



Controversia en Venezuela

Las críticas salieron a flote después del primer avance de la serie. Los chavistas no aceptan la representación de su máximo jefe en la producción audiovisual, “Nosotros no aceptaremos que nadie mienta sobre la vida honesta del comandante”, escribió en Twitter el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez.



Por su lado, la oposición sostienen que la serie contribuirá a idealizar a un hombre que consideran que destruyó a su país.