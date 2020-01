Putin ve "inadmisible" pruebas nucleares de Pyongyang

El presidente ruso, Vladímir Putin, considera "inadmisibles" los lanzamientos de misiles y pruebas nucleares de Corea del Norte, pero al mismo tiempo opinó que se debe dejar de "intimidar" a ese país.



"Quiero subrayar que estamos absolutamente en contra de la ampliación del club nuclear, entre otros con Corea del Norte", dijo Putin en conferencia de prensa en la capital china, donde participó en el Foro de las Nuevas Rutas de la Seda.

Agregó que las pruebas nucleares que realiza el Gobierno coreano son "inadmisibles", pero recalcó que "hay que volver al diálogo" y "dejar de intimidarla para hallar medios que nos den una solución pacífica de esos problemas".



"En lo que se refiere a este lanzamiento, inmediatamente después de que fuera efectuado el ministro de Defensa (Serguéi Shoigú) me informó... No representó peligro alguno para nosotros", dijo el jefe del Kremlin.



Corea del Norte confirmó hoy el lanzamiento exitoso el domingo de un nuevo tipo de misil balístico de medio a largo alcance bautizado como Hwasong 12, capaz de llevar una ojiva nuclear "de gran tamaño", según informó la agencia estatal norcoreana KCNA.



El Gobierno de Estados Unidos advirtió a Corea del Norte de que su último ensayo de un misil balístico no es la vía hacia un posible diálogo.



La Casa Blanca emitió un comunicado en el que manifestó que esta última "provocación" del régimen de Kim Jong-un debe servir de "llamamiento a todas las naciones a implementar sanciones mucho más fuertes".