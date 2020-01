El desafío de la reinvención

Se ha puesto de moda la palabra ‘reinvención’, la misma que alude a un cambio permanente en un contexto de grandes transformaciones sociales, económicas, políticas y tecnológicas. En realidad, el debate no es nuevo. Ya desde los griegos, la disyuntiva entre cambio y permanencia, entre transformación y conservación, forma parte del pensamiento desde la antigüedad.



Hoy adquiere nuevos matices, obviamente. Especialmente por la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y en particular, por la prevalencia de la cultura digital y las redes sociales. Mi experiencia personal me ha ratificado que el Periodismo es cambio o no es nada. Que reinventarse es una cuestión de vida o muerte. Que los públicos cambian y, por ello, los productos periodísticos también deben y pueden cambiar.



Que el periodista como sujeto social debe ver su oficio con ojos críticos todo el tiempo, para mejorar y para llegar mejor a quien se debe: los hombres y mujeres de carne y hueso. Personalmente creo en un cambio con permanencia. Un cambio que se construye sobre bases fundamentales, sobre valores ancestrales. Buscar la verdad con honestidad, consultar a todas las partes, contextualizar, recoger el lado humano, ir más allá.



Ya no somos solo papel. Somos multimedia. Ya no esperamos que nos lean mañana, nos están leyendo ahora. Google Analytics, Chartbeat y los Administradores de Contenidos en la web se han transformado en herramientas clave para saber lo que las audiencias están demandando.