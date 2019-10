Exitosa operación a corazón abierto en el Hospital del Niño

Un equipo médico compuesto por 15 profesionales de diversas especialidades realizaron una operación a corazón abierto a un niño de 10 años, que llegó hace unos meses de Yacuiba con un problema de insuficiencia cardíaca.



El éxito de la cirugía fue confirmado por el secretario de Salud de la Gobernación, Oscar Urenda. "Se ha logrado hacer este procedimiento exitoso”, aseguró, de acuerdo a un boletín oficial de la Gobernación.



“La operación duró cuatro horas y concluyó exitosamente. Gracias al apoyo del Hospital de Niños, la Fundación Puente de Solidaridad y la Gobernación, hemos podido conseguir los materiales necesarios para esta cirugía que no se hace en otros lugares”, manifestó Roberto Pacheco, cirujano cardiovascular y médico responsable de la operación.



Pacheco explicó además que es la quinta vez que se hace este procedimiento especializado y que “si no fuera por los materiales que nos dio la Gobernación, no podríamos realizar este tipo de cirugía", que está valuada en 15 mil dólares, dinero que fue financiado por la administración departamental.



?Martha Salazar, mamá del menor, agradeció al equipo médico y al hospital por la realización de la operación que logró salvar la vida de su pequeño.

?

“Gracias a Dios que todo salió bien, no sabíamos que era mal del corazón, pero estamos contentos que todo haya salido bien”, enfatizó Salazar.