Evo insta en cumbre a cuidar el medioambiente

El presidente Evo Morales, este miércoles en Bruselas, hizo uso de la palabra en la Cumbre UE-Celac, y en los tres minutos que duró su intervención se refirió al cambio climático y al derecho que tienen los pueblos en la administración de los servicios básicos y de los recursos naturales.



En diciembre de 2015, París será escenario de una nueva Cumbre sobre el Cambio Climático. El ‘Acuerdo universal sobre el cambio climático’ que se pretende cerrar en París tiene como objetivo principal limitar el aumento de la temperatura global en menos de 2º C.



“He escuchado, espero haber escuchado mal, al G-7 donde empieza a elevar a dos grados, imagínense hermanos con 0,74 grados hay miles de muertos de seres humanos en el mundo, ¿qué sería si elevamos la temperatura dos grados?, no comparto, esperamos desde acá persuadir al G-7 para que puedan cambiar estas políticas”, exclamó Morales.



En esa misma línea afirmó que los países que viven en el hemisferio sur del planeta “no aceptarán ser los guardabosques de los países del norte”, calificando esta acción como el imperialismo verde. “Esta actitud no traerá ninguna solución, más bien juntos planteemos cambios profundos para el bien de la humanidad”, acotó.