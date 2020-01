Los 7 rumores más comentados del iPhone 7

Después de una larga espera, Apple finalmente confirmó que presentará el nuevo modelo de iPhone, el 7 de septiembre.



La compañía guarda con recelo los datos del dispositivo durante varios meses y los portales especializados en tecnología tratan de buscar pistas para adelantar las que serán las nuevas funciones y el diseño. Así surgen decenas de rumores, que el sitio de Actualidad Gadget recopiló.



En solo dos días más sabremos si aciertan o no. Conoce cuáles fueron los rumores más comentados:



Más memoria. La llegada del iPhone 7 puede ser la despedida del almacenamiento interno de 16GB y duplicar ese espacio. Con esta capacidad muchos usuarios dejarán de tener problemas para instalar aplicaciones por falta de almacenamiento disponible.

Pero eso no es todo, también se habla de una versión de 32GB y dos más: de 128 y 256 GB.



Un procesador potente. El iPhone 6S tiene un procesador A9, que es un 70% más rápido que la anterior generación. Si se confirman los rumores, con la llegada del iPhone 7 veremos un procesador A10 que nos ofrecerá un mejor rendimiento.



¡Al fin nuevos colores! Todo apunta a que Apple incorporará el azul y un gris más oscuro al de los modelos anteriores. Algunos portales señalan que incluso puede llegar al mercado en cinco colores diferentes.



Pantalla True Tone. Tiene dos gamas de colores y fue una de las grandes novedades que del iPad Pro de 9,7 pulgadas, por lo que se sospecha que puede venir también en el iPhone 7. La ventaja es que ofrece una sensación más parecida a la del papel y reduce al mínimo los reflejos.



Adiós, Jack. La desaparición del conector Jack 3,5 milímetros es uno de los primeros rumores sobre el nuevo modelo y el que todo el mundo da por hecho. Su ausencia logrará mejoras increíbles: será resistente al agua y los audífonos serán inalámbricos.



Cámara doble. Los expertos señalan que tendrá dos cámaras en la parte posterior para lograr imágenes de mayor calidad, sobre todo en situaciones complicadas de luz. Si se confirma esta incorporación, no sería una novedad en el mercado porque el modelo P9 de Huawei tiene dos cámaras atrás.



Home táctil. El único botón del iPhone en la parte frontal es uno de los que más problemas le ha dado porque se suele estropear con el uso continuo, explica el portal. Muchos fanáticos de Apple esperan que con este modelo llegue el home táctil con respuesta háptica