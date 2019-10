Inventan un cristal para respirar bajo el agua

Desde siempre ha sido impensable e imposible estar demasiado tiempo bajo el agua, ni aunque uses bombonas de oxígeno, porque también se acaban. Sin embargo, gracias a un equipo de científicos de Dinamarca podríamos disponer de oxígeno casi eterno bajo el agua. Y todo gracias a un material cristalino llamado, muy apropiadamente, Cristal de Aquaman.



La función de este material es extraer el oxígeno del agua de forma continua y sin consumo de otros recursos. El artefacto funciona con cobalto, que actúa como un filtro para las partículas de agua, separando el oxígeno del hidrógeno. Además, este material cristalino puede absorber el aire de toda una habitación.



En Cristales de Aquaman una pequeña cucharita de oxígeno es el equivalente a tres botellas presurizadas de este elemento químico. Los científicos indicaron que una vez que el oxígeno es absorbido por el "Aquaman Crystal" este se puede liberar con una pequeña cantidad de calor o mediante su exposición a una baja presión de oxígeno.



Lamentablemente, por el momento la producción a gran escala de este cristal es difícil debido a que su fórmula química es altamente complicada.



Christine McKemzie, uno de los investigadores que han hallado el nuevo material, declaró a "The Telegraph": "Este mecanismo es bastante conocido por todas las criaturas terrestres que respiran. Los humanos y otras especies utilizan hierro, mientras que los crustáceos, arañas y otros pequeños animales utilizan cobre. Pequeñas cantidades de metales son esenciales para la absorción de oxígeno, por lo que no es tan sorprendente ver ese efecto en nuestro nuevo material".



Además, este innovador material también podría tener un uso medicinal que permitirá a asmáticos y personas con problemas de respiración.