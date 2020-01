TSE alista elección de jueces y referéndums autonómicos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció para la gestión 2017 la organización de dos procesos electorales. El primero, el 9 de julio sobre consulta autonómica en diferentes regiones. El segundo, en octubre, sobre la elección de nuevos magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional. Además, el ente fijó una consulta con la intención de recoger insumos destinados a la redacción de la nueva ley de organizaciones políticas.

La presidenta del TSE, Katia Uriona, descartó una posición sobre posibles referéndums sobre la cadena perpetua a violadores de menores de edad o para una nueva repostulación del presidente Evo Morales.

“Este año, por ley, tenemos a cargo la organización de referéndums autonómicos y la elección, en octubre, de magistrados del Órgano Judicial. No hemos recibido pedidos para la instalación de libros para firmas”, indicó Uriona.

Por su lado, el vocal José Luis Exeni afirmó que el TSE no tiene en agenda la administración de otros procesos que no sean las consultas autonómicas y la elección de autoridades judiciales. “En nuestra agenda solo hay dos procesos, no tenemos otros procesos eleccionarios ni podemos referirnos a voluntades políticas, no es nuestra competencia”, remarcó.



Solicitud de 22 municipios

Hasta diciembre de 2016, el Órgano Electoral recibió la solicitud de 22 municipios, de los cuales 21 para la aprobación de cartas orgánicas mediante consultas y el caso de Huacaya, en Chuquisaca, para la validación del Estatuto Autonómico Indígena.



El año pasado, el TSE administró el referéndum constitucional (21 de febrero) que negó una nueva repostulación del presidente Evo Morales. Además, organizó, en noviembre, consultas autonómicas en seis regiones del país.



Para el primer proceso, el Órgano Electoral contó con un presupuesto de Bs 169.747.181, de los cuales se destinaron Bs 136.201.642 al ámbito nacional y Bs 33.545.539 al voto de bolivianos en el exterior.

Como una de las metas para esta gestión, Uriona remarcó que se tiene enfocado avanzar en la redacción de la nueva ley de organizaciones políticas mediante la suma de aportes de diferentes sectores que serán consultados.

“Para la construcción de la propuesta de nueva ley de organizaciones políticas convocaremos de forma plural y diversa a la más amplia participación de actores del sistema político boliviano, representantes de los partidos de alcance nacional y departamental, de pueblos y naciones indígena, originario y campesinas, de organizaciones sociales y ciudadanas, de mujeres y jóvenes”, dijo Uriona.

La vigente Ley de Partidos Políticos data de 1999 y solo reconoce a la democracia representativa. Se analiza entregar recursos públicos a las organizaciones políticas para que hagan campaña electoral. El oficialismo descartó apoyar esta iniciativa