Lanzan huevos a Costas en Beni; Demócratas culpan al MAS

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, fue víctima de una agresión este miércoles en Trinidad en la puerta del lugar donde debía celebrarse la audiencia de apelación a la detención preventiva de de Ernesto Suárez en la cárcel de Mocoví, en la capital beniana.



Según se observa en imágenes de video (ver arriba), un grupo numeroso lanzó huevos y otros objetos a la autoridad cruceña y su comitiva, compuesta por miembros de su partido, el Movimiento Social Demócrata.

Los dirigentes de la agrupación responsabilizaron,a través de sus cuentas en redes sociales, a miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS), de este ataque.

"Con agresiones creen que nos van a intimidar con más decisión vamos a defender a nuestro compañero", escribió el diputado cruceño Tomás Monasterio.

La audiencia de Ernesto Suárez, exgobernador de Beni, fue suspendida por la falta de vocales, ya que los jueces designados se excusaron de tratar el caso.

"El hecho de que se excusen los jueces es una muestra de que este proceso no es sostenible. A mi me detuvieron porque supuestamente no vivo en mi casa. Lo único que no van a hacer es encarcelar mis principios ni mis ideas", insistió.