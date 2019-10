Hija de Evo habla sobre el Mar y el 'caso Ayotzinapa'

No es una joven cualquiera y todo lo que diga siempre hará eco en medios de comunicación, por eso siempre será cuidadosa y contará con un séquito de seguidores. Así, Eva Liz Morales, la hija del presidente, habló sobre el fallo de La Haya y los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México.



"Todos lo han visto, hemos sentido una felicidad. Ayer el pueblo boliviano ha estado unido, sean de oficialismo u oposición, hemos estado unidos. Tal vez han dicho que Bolivia no ha ganado nada, pero tenemos una esperanza de que nos hagan justicia", aseveró.



La muchacha, que habló frente a Palacio de Gobierno, fue cauta al referirse a ambos temas y convocó a un plantón para mañana frente a la embajada de México por los normalistas desaparecidos en tierra mexicana.



"No sabemos que ha pasado con los 43 normalistas de México y por eso Bolivia se solidariza con ellos, por eso estamos organizando un plantón frente a la embajada de México en La Paz (...) La convocatoria es para todos quienes sientan rabia e impotencia", agregó Eva Liz.



Los jóvenes que exijan justicia para Ayotzinapa, se reunirán en la calle ocho de Calacoto, desde donde marcharán hasta puertas de la embajada de México. Dijo que en Bolivia existe solidaridad con todos quienes sufren violencia.



Inmediatamente después dar su opinión sobre ambos temas, Eva Liz fue conducida rápidamente al ministerio de Culturas, escoltada por las juventudes de organizaciones sociales del Movimientos Al Socialismo (MAS): ,

[EN IMÁGENES] Eva Liz Morales llegó hasta plaza Murillo para pronunciarse sobre #Ayotzinapa y #MarParaBolivia pic.twitter.com/T85rlsL2ib— EL DEBER (@diarioeldeber) septiembre 25, 2015 n