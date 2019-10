Restaurantes y súper ven un repunte en cajas registradoras

El Ministerio de Economía, con datos del fisco, reveló que al primer trimestre de este año los restaurantes y supermercados facturaron $us 291 millones, $us 35 millones (13,6%) más que en igual periodo de 2014.

El sector gastronómico repuntó sus ventas de $us 141 a 176 millones (18%) y los supermercados de $us 115 a 124 millones (8%). Al respecto, empresarios de estos sectores atribuyen el repunte a la estabilidad política, mayor poder adquisitivo de la gente, aterrizaje de franquicias en el país y formalización de agentes económicos en el padrón de contribuyentes del fisco.



Para el presidente de la Asociación de Supermercados de Bolivia, Meger Schamisseddine, el repunte en ventas en este sector es alentado, principalmente, por la estabilidad política que estimuló al empresario a invertir en nuevas salas de venta y atacar nuevos nichos de mercado en barrios y zonas populosas.



Explicó que desde 2008 hasta 2014 se abrieron 12 salas de venta creadas por los supermercados Hipermaxi, Fidalga, Ketal, IC Norte, Slan, Plaza, Max y Tía.



La disponibilidad de circulante en los bolsillos de los consumidores por los bonos laborales decretados por el Gobierno es otro factor que, según Schamisseddine, jala el crecimiento.



Desde la Cámara de Empresarios Gastronómicos de Bolivia, el presidente Juan Carlos Medina atribuyó el aumento de la facturación a la formalización de agentes económicos en el padrón de contribuyentes del fisco y al aterrizaje de varias franquicias foráneas en el país, principalmente en la capital cruceña.



Sin embargo, advierte que no todo es una taza de leche porque las cifras del Ministerio de Economía no consideran gastos operativos de funcionamiento de los locales, incremento en las tarifas de servicios públicos y de la planilla de la mano de obra.



Informe ministerial

En el informe de desempeño de la economía en Bolivia, enero-abril 2015, el Ministerio de Economía concluye que la demanda interna es el principal motor del repunte de la economía y que la facturación de restaurantes y supermercados así lo reflejan.



Según el informe, en el primer trimestre de este año los restaurantes incrementaron el valor de ventas un 18% ($us 167 millones) con relación al mismo periodo del año pasado cuando obtuvieron $us 141 millones.

Los supermercados también registraron igual tendencia en facturación. Hasta marzo, agrandaron sus ventas un 8% ($us 124 millones) cotejado con igual periodo cuando lograron ingresos por valor de $us 115 millones