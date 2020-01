Sony hará una película sobre la vida de ‘El Chapo’

El estudio Sony Pictures se hizo con los derechos de un libro sobre el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo', sobre el que girará un proyecto cinematográfico para el que ya negocian con el director Michael Bay, informó este martes la edición digital de Variety.

La compañía se quedó con los derechos del libro 'Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of the American Lawman Who Captures the World's Most-Wanted Drug Lord', una obra que narra la operación de búsqueda y captura del capo mexicano.

El libro, escrito por Cole Merrell y Douglas Century, saldrá a la venta en octubre. El estudio y Bay se encuentran en negociaciones para que el cineasta se ponga al frente de la adaptación cinematográfica, aunque por el momento, no se sabe si será como director o como productor de la cinta.

Se trata del segundo proyecto existente en la actualidad en los grandes estudios de Hollywood sobre la figura de 'El Chapo', ya que Fox desarrolla 'The Cartel', basada en la obra de Don Winslow y con Ridley Scott como director.

En enero del año pasado, la revista estadounidense Rolling Stone difundió una entrevista que hizo el actor Sean Penn a 'El Chapo' Guzmán cuando el capo estaba aún en fuga.

El actor y el narcotraficante tuvieron un encuentro personal en octubre de 2015, en una zona selvática de México, una reunión en la que estuvo también presente la actriz mexicana Kate del Castillo.

Las autoridades mexicanas mencionaron que el deseo de Guzmán de que se llevara al cine su vida fue una de las causas que condujeron a su captura. Previamente, Guzmán había sido arrestado dos veces en México y en ambas ocasiones se escapó de la cárcel.

El Gobierno de México extraditó a Guzmán el último día en activo del Gobierno del presidente Barack Obama, el pasado 19 de enero, después de que un tribunal rechazara dos amparos interpuestos por la defensa del capo para, donde enfrenta numerosos cargos.