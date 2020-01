Nave se estrella, arde en una calle y el piloto logra salvarse

Una aeronave ultraligera de uso privado se estrelló e incendió por completo en una calle del barrio 11% La Colorada, a pocos minutos de haber despegado del aeropuerto El Trompillo. El piloto, Gonzalo Prudencio Antelo (76), el único tripulante del aparato, salvó la vida milagrosamente, aunque resultó con heridas, según fuentes oficiales.



El percance aéreo se registró pasadas las 10:00 de ayer en el pasillo B, ubicado entre las calles 10 y 11 del mencionado barrio, que se encuentra cerca del quinto anillo y a un par de cuadras del mercado Primavera, situado en la parte final de la pista del aeródromo urbano.



La estrepitosa caída del aeroplano causó el corte de energía eléctrica en la zona, puesto que reventó los cables de suministro de energía en el lugar. Asimismo, vecinos manifestaron su temor y molestia por el incidente que pudo haber ocasionado una desgracia mayor si se hubiera precipitado en una casa o encima de transeúntes.



“Se oyó un golpe fuerte y en mi casa hubo una tremenda desesperación porque el fuego no nos dejaba salir por ningún lado, pues la nave se estrelló en dirección de la entrada; la humareda tóxica se fue para nuestro lado por el viento.



Con una manguera echamos agua del grifo porque el fuego amenazaba con alcanzar a nuestra camioneta que estaba cargada de combustible. Aquí viven 22 de mis sobrinos y varios de ellos estaban jugando en el patio. Si hubiera caído dentro de la casa, habría sido un caos peor”, manifestó Miguel Ángel Condori García.



Traslado, en el tapete

El vecino Eduardo Arrieta fue el primero en ayudar a salir al piloto Prudencio de la nave, que se ardió de inmediato. Introdujo al herido en su domicilio y le dio los primeros auxilios. Luego llamó al servicio de ambulancias y uno de estos motorizados llevó al lesionado a un centro médico.



“El hombre salió consciente; presentaba cortaduras leves. No habló mucho, solo dijo: ‘Estoy bien’; lo auxiliamos en mi casa. Solo quería llamar a su familia, más que asustado estaba preocupado”, indicó Arrieta, quien cree que la experiencia del piloto hizo que la nave cayera en una calle.



Para Gumercindo Llanos Quentasi, vecino de la calle 10 desde hace 35 años, las operaciones del aeropuerto El Trompillo son una bomba de tiempo para la población del lado sur de la ciudad.



“Para nosotros es un verdadero peligro este aeropuerto, deberían pensar en trasladarlo a otro lado y de paso descongestionar el tráfico. En la parte final de la pista tenemos un colegio y un mercado. Debemos dar gracias a Dios que no cayó en una casa. Debemos hablar del tema con la junta vecinal”, dijo Llanos.



Arrieta, Condori y Alan Leandro Arabillo, otro habitante del barrio, están de acuerdo con Llanos en el traslado del aeropuerto a otro sitio porque consideran que el vuelo de las naves significa un alto riesgo para los habitantes de los alrededores. “Yo vivo acá desde los siete años y es la tercera vez que sé de accidentes de avionetas”, señaló Alan Arabillo, de 21 años.



Informe oficial

Fernando Fallman, jefe de aeropuerto, expresó que el biplaza despegó a las 10:00 con un plan de vuelo local. El controlador aéreo y el piloto de otro aparato se percataron de que de forma inmediata empezó a perder altura y, a los tres minutos, se precipitó a tierra en la mancha urbana.



Fallman indicó que Prudencio es un piloto experimentado, aunque dijo desconocer sus horas de vuelo. Añadió que las causas del siniestro las investigará la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Los restos del aparato serán llevados a El Trompillo para el correspondiente análisis de los técnicos. El reactor se denominaba experimental porque fue ensamblado en el país, informó Fallman