Califican de imprudente a Canciller por declaración

"Yo nunca he escuchado en mi larga vida diplomática declaraciones tan imprudentes como las del canciller boliviano", señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, sobre la aseveración de su par boliviano, David Choquehuanca, que expresó estar dispuesto a "derramar sangre" por lo que es nuestro.



"Cuando un boliviano ve el Lauca le hierve la sangre (…) Y uno dice: estoy dispuesto a derramar sangre, a pelear para recuperar lo que es nuestro", señaló la autoridad nacional en una entrevista con el matutino Página Siete.



Conoce más: Se agrava la tensión con Chile por desvío del Lauca



Hoy, el titular de la diplomacia chilena consideró que "mínimamente un canciller tiene que tener la prudencia para no hacer declaraciones de este tipo, así que él está yendo demasiado lejos. Y paralelamente, después de decir estas cosas llaman al diálogo, después de haber venido en la visita confrontacional que ustedes conocen, nadie les cree".



Además consideró que se trata de algo "altamente irregular e inédito", tras la visita de la comisión boliviana que constató las obras civiles que cortan el agua del río Lauca, como parte del viaje para denunciar los abusos hacia los transportistas bolivianos.



Lea también: Niegan que Bolivia reciba una cooperación de Chile



En contacto con Bolivia TV, Choquehuanca sostuvo que "los bolivianos ya nos hemos levantado, conocemos nuestros derechos, pues para defenderlos es importante conocer la verdadera historia, nuestra historia, y eso nos compromete a la lucha de manera conjunta".



Agregó que "la guerra no es parte de nuestra cultura, está asociada a la cultura de la muerte. La rechazamos" y aseguró que "sabemos que un día vamos a recuperar nuestro mar y estamos en proceso de recuperar nuestros saberes, autoestima, alimentos, música, filosofía, recursos hídricos, Lauca y otros temas pendientes".